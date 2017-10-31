Депутат возмущен переименованием Дня октябрьской революции

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает указ президента, согласно которому 7 и 8 ноября ежегодно будет отмечаться Днями истории и памяти предков.

Во время обсуждения депутат Исхак Масалиев задался вопросом, есть ли среди инициаторов проекта постановления историки, а также, как можно отменить закон постановлением Жогорку Кенеша.

На что докладчик и депутат Айнуру Алтыбаева отметила: чтобы инициировать данное постановление, не нужно быть историком, так как у всех есть высшее образование и все изучали историю страны.

В свою очередь лидер фракции СДПК Иса Омуркулов отметил, что этим днем можно чтить память не только погибших и репрессированных в 1916 году, но и в 1937 году.

Эти ответы не устроили Масалиева, который отметил, что в законе 7 ноября считается "красным днем календаря", и этот закон перечеркивается постановлением. К тому же этот день имеет свое историческое значение. "Неправильно смешивать все и чтить память всех погибших в один день", - сказал он.

Затем он предложил праздновать День памяти 8 ноября, однако оставить 7 ноября прежним праздником.

Отметим, теперь 7 и 8 ноября будут Днями памяти, а прежний праздничный день календаря – 7 ноября будет Днем истории и памяти предков.