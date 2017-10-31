Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

Депутат возмущен переименованием Дня октябрьской революции

1035  0
Гулиза Авазова

Сегодня, 31 октября, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает указ президента, согласно которому 7 и 8 ноября ежегодно будет отмечаться Днями истории и памяти предков.

Во время обсуждения депутат Исхак Масалиев задался вопросом, есть ли среди инициаторов проекта постановления историки, а также, как можно отменить закон постановлением Жогорку Кенеша.

На что докладчик и депутат Айнуру Алтыбаева отметила: чтобы инициировать данное постановление, не нужно быть историком, так как у всех есть высшее образование и все изучали историю страны.

В свою очередь лидер фракции СДПК Иса Омуркулов отметил, что этим днем можно чтить память не только погибших и репрессированных в 1916 году, но и в 1937 году.

Эти ответы не устроили Масалиева, который отметил, что в законе 7 ноября считается "красным днем календаря", и этот закон перечеркивается постановлением. К тому же этот день имеет свое историческое значение. "Неправильно смешивать все и чтить память всех погибших в один день", - сказал он.

Затем он предложил праздновать День памяти 8 ноября, однако оставить 7 ноября прежним праздником.

Отметим, теперь 7 и 8 ноября будут Днями памяти, а прежний праздничный день календаря – 7 ноября будет Днем истории и памяти предков.

URL: http://www.vb.kg/368906
Теги:
закон, парламент, праздник
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  