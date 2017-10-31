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Россия забраковала более 450 тонн продукции из стран Центральной Азии

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Алексей Тимаев

457,7 тонны подкарантинной продукции происхождением из республик Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержали инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" в октябре этого года. Товары следовали автомобильным сообщением из Казахстана и Кыргызстана для дальнейшей реализации в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Абакане, Томске, Кемерово, Улан-Удэ.

При проведении фитосанитарного контроля партиям продукции были присвоены категории высокого фитосанитарного риска. Овощи и фрукты (айва, виноград, гранаты, груши, сливы, хурма, яблоки, баклажаны и т.п.) транспортировались без маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции. Не указано также была страна происхождения того или иного товара, отсутствовала информации об экспортере или реэкспортере. Некоторая продукция провозилась с недействительными фитосанитарными сертификатами.

К примеру, на кыргызские очищенные грецкие орехи весом 0,12 тонны отсутствовали фитосанитарные документы, подтверждающие безопасность продукции.

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всей продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Все партии грузов возвращены отправителям.

URL: http://www.vb.kg/368912
Теги:
продовольствие, Россия, Центральная Азия
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