22-летняя кыргызстанка впала в кому в Турции. Девушке нужна помощь

Приехав на заработки в Турцию, 22-летняя кыргызстанка Ширин Бейшембекова попала в реанимацию. По словам работодателей, девушка попала в больницу с инфекционным заболеванием. Ее организм был ослаблен, отказали почки и девушка находится в коме уже больше 40 дней. Об этом на своей странице в социальной сети написала телеведущая Ассоль Молдокматова.

За помощью к телеведущей обратилась мама Ширин – Анара. Женщина рассказала, что ее дочь приехала в Турцию, чтобы работать няней. Однако ее состояние ухудшилось и сейчас девушке нужна помощь. За медикаменты и лечение уже было выплачено более 100 тысяч лир, которые выделили работодатели.

"Мама девочки написала заявление в консульство КР сотруднику по имени Санжар и в течение недели не может дождаться ответа. Консульство, посол, Минздрав, МИД, бизнесмены, гражданские активисты - это не весь список тех, к кому обращаюсь, кто может срочно помочь. Прошу отозваться тех, кто может помочь с размещением мамы и оказать посильную помощь на пути к исцелению девушки. Это номер мамы: +90 530 226 92 22, Анара", - написала Модокматова.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Кыргызстана "ВБ" сообщили, что вопрос с предоставлением помощи нашей соотечественнице уже решается. Возможно, в скором времени появятся первые результаты.

"По словам нашего консула, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы девушку лечили бесплатно", - сообщили в пресс-службе МИД КР.