Ученые обнаружили на Юпитере пульсирующее сияние

Международная группа ученых зафиксировала появление на южном полюсе Юпитера рентгеновских полярных сияний, пишет "Вечерняя Москва".

Причину явления специалисты пока не смогли установить. По мнению ученых, вспышки появляются из-за различных процессов в магнитном поле планеты. Специалисты полагают, что установить точную причину появления вспышек позволят данные, полученные при помощи зонда Juno, который периодически сближается с планетой и пролетает над ее полюсами.

По мнению ученых, наблюдавших сияние на южном полюсе Юпитера, сияния на южных и северных полушариях различаются по яркости и степенью пульсации, сообщает информагентство Nation News.