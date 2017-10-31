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Ученые обнаружили на Юпитере пульсирующее сияние

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Международная группа ученых зафиксировала появление на южном полюсе Юпитера рентгеновских полярных сияний, пишет "Вечерняя Москва".

Причину явления специалисты пока не смогли установить. По мнению ученых, вспышки появляются из-за различных процессов в магнитном поле планеты. Специалисты полагают, что установить точную причину появления вспышек позволят данные, полученные при помощи зонда Juno, который периодически сближается с планетой и пролетает над ее полюсами.

По мнению ученых, наблюдавших сияние на южном полюсе Юпитера, сияния на южных и северных полушариях различаются по яркости и степенью пульсации, сообщает информагентство Nation News.

URL: http://www.vb.kg/368943
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