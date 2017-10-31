Сегодня: торговая война, ВТО выразила озабоченность, милиция ищет вандала

Торговая война. Казахстан продолжает делать недружественные шаги в отношении товаропроизводителей Кыргызстана. Астана в лице Минсельхоза обновила реестр предприятий, продукция которых не может ввозиться на территорию соседней республики. В санкционном списке оказались ООО "Шин-Лайн", ЗАО "Талас-Сут", ОсОО "Елимай", ОАО "Ак-Сут" и ИП "Тууганбаев".

Никаких вразумительных комментариев по поводу введенного запрета Министерство сельского хозяйства Казахстана не приводит. При этом для экспертов очевидно, что Астана сознательно идет на обострение приграничного конфликта с Бишкеком, ставя под угрозу не только основы экономического сотрудничества, но и продовольственную безопасность двух государств. Если в Кыргызстане убытки терпят предприниматели, занимающиеся экспортом сельхозпродукции и фермеры, то в Казахстане за неадекватные действия политического руководства расплачиваются рядовые. граждане. Из-за блокады в южных регионах соседней республики наблюдается значительный рост цен на основные продукты питания.

ВТО озабочена ситуацией на кыргызско-казахской границе. Представители Всемирной торговой организации на форуме в Токио затронули проблемы, касающиеся взаимоотношений Астаны и Бишкека. Эксперты отметили, что сотни машин в течение нескольких недель не могут пересечь границу, что влечет за собой экономические проблемы, которые нарастают как снежный ком.

На форуме был озвучен призыв к ВТО с просьбой помочь отстающим в технологическом плане странам, таким как Казахстан, с технологиями для ускорения процедур перехода границы. При этом отмечается, что граждане и грузы переходят КПП из Кыргызстана с минимальными временными издержками, однако на казахской стороне процедуры занимают много часов.

Омбудсмен передумал. Аппарат уполномоченного по правам человека отменяет тендер на покупку внедорожника. До этого ведомство намеревалось приобрести авто повышенной проходимости за полтора миллиона сомов. Сегодня стало известно, что главный правозащитник страны отказался от дорогостоящей машины и сэкономленные таким образом деньги планирует потратить на благотворительность.

Кубат Оторбаев направил письмо министру, сообщив, что в целях экономии средств республиканского бюджета отказывается от покупки джипа. Уполномоченный по правам человека отметил, что хочет передать деньги, предусмотренные для покупки автомобиля, на поддержку детей-сирот. Омбудсмен заявил о своем желании оказать помощь воспитанникам детских домов.

Смерть в заброшенной шахте. 61-летний мужчина погиб под завалами, когда добывал уголь в Джумгальском районе Нарынской области. Его тело было извлечено на поверхность спасателями МЧС с глубины 15 метров. В поисково-спасательной операции принимали участие двое сотрудников чрезвычайного ведомства и более десятка местных жителей.

О причинах инцидента, повлекших гибель человека, разбираются сотрудники правоохранительных органов. Добавим, что несколькими днями ранее трагедия произошла на заброшенной шахте в Баткенской области. Там на глубине около 90 метров в результате отравления угарным газом погибли трое сельчан, спустившихся в забой для добычи твердого топлива.

Стоимость перерегистрации авто снизят в три раза. Переоформление машины на нового владельца в Кыргызстане сейчас обходится значительно дороже, чем доверенность с правом отчуждения. По статистическим данным, более половины сделок по купле-продаже авто ограничиваются формальными процедурами у нотариуса, что влечет за собой большие проблемы по взысканию административных штрафов и обязательных налоговых платежей.

"В целях уменьшения финансовой нагрузки на граждан и юридических лиц предлагается снизить сбор за перерегистрацию транспортного средства с 1-го процента от среднерыночной стоимости автомототранспортного средства до 0,3 процента", - говорится в справке-обосновании к законопроекту, которая поступил в Жогорку Кенеш и вскоре будет рассмотрена депутатами.

Милиция ищет вандала. Молодой человек, исписавший любовными посланиями стены комплекса правительственных зданий на площади Ала-Тоо сегодня ночью предпринял очередную дерзкую вылазку. Неизвестный обновил аэрозольной краской послания, которые безуспешно пытались отмыть сотрудники муниципального предприятия "Тазалык".

Как сообщили в правоохранительных органах сотрудники Первомайского РУВД, в зоне ответственности которого зафиксированы факты вандализма, занимаются поиском и установлением личности нарушителя. Тем временем стало известно, что сотрудники "Тазалыка" заказали специальное средство, чтобы отчистить мрамор от въевшейся в него аэрозольной краски.