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Академики и ученые выбрали нового президента НАН КР

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ВБ

Сегодня, 31 октября, состоялось внеочередное общее собрание Национальной академии наук. На повестке дня стоял один вопрос: выборы президента НАН КР. Согласно уставу, кандидатура на должность главы научной среды рекомендуется премьер-министром КР.

В соответствии с регламентом проведения общего собрания члены НАН КР выступили в прениях по вопросу повестки дня. Выступающие подняли ряд вопросов, актуальных для науки Кыргызстана и научно-организационной деятельности Академии наук, в том числе: сложность сохранения научных кадров и привлечения молодых ученых ввиду мизерного финансирования, необходимость срочного обновления материально-технической базы, приборного парка для проведения научных исследований, а также то, что выполнение задачи повышения престижа науки напрямую зависит от государственной поддержки научных кадров и реализации уже имеющихся разработок.

По итогам голосования кандидатура академика Мурата Садырбековича Джуматаева была одобрена 116 из 126 голосов, и документ отправлен на утверждение премьер-министру КР.

URL: http://www.vb.kg/368961
Теги:
Академия наук
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