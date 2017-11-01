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Таджикский оппозиционер обвинил жену и зятя президента в рейдерстве

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Один из лидеров таджикского оппозиционного движения Шарофиддин Гадоев обвинил жену и зятя президента Таджикистана Эмомали Рахмона в рейдерском захвате топливозаправочной компании "Умед-88", сообщает "Фергана".

Руководство этой компании власти страны обвиняют в незаконном получении кредита и хищении государственных денег. Гадоев утверждает, что за решением об уголовном преследовании главы компании "Умед-88" Раджабали Одинаева стоят жена Рахмона Азизамох Асадуллоева и его зять Шамсулло Сохибов.

Учредитель "Умед-88" Раджабали Одинаев и директор Идибек Ибрагимов были задержаны 14 октября. Это произошло после того, как президент на встрече с предпринимателями заявил, что компания в течение почти четырех лет не может вернуть государству взятый в кредит 171 млн сомони (более $19 млн). Средства были предоставлены на развитие агропромышленного комплекса, однако, считают власти, были потрачены не по назначению.

Гадоев в своем видеообращении подчеркивает, что соглашение о выделении кредита было заключено в 2015 году сроком на три года - до 15 мая 2018 года, а не до 31 декабря 2015 года, как заявляет антикоррупционное агентство Таджикистана.

"Получается что срок договора не истек, более того, он даже близко не подошел к концу. Данную сумму министерство финансов Таджикистана навязало Раджабали Одинаеву, и ему пришлось взять ее через не хочу", - отмечает оппозиционер.

Он также утверждает, что зять президента Джамолиддин Нуралиев получил от кредита "откат" в размере $1 млн, а глава Минфина Абдусалом Курбониен - $200 тыс. Супруга президента, по словам Гадоева, имеет большое влияние на таджикских чиновников, которые "пресмыкаются и лебезят" перед ней.

Задержанный Раджабали Одинаев, считает оппозиционер, на свободу уже не выйдет, так как у него есть компрмат на семью президента.

Шарофиддин Гадоев находится в изгнании. Он возглавляет запрещенную в Таджикистане и действующую за его пределами оппозиционную организацию "Группа 24".  

URL: http://www.vb.kg/368973
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