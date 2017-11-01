Уроженец Узбекистана подозревается в совершении теракта в Нью-Йорке

Подозреваемый в атаке в Нью-Йорке с использованием пикапа, жертвами которой стали восемь человек, оставил на месте преступления записку. В ней говорится, что он сделал это во имя "Исламского государства" (ИГ - запрещенная в России оргнизация). Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Записка была найдена внутри пикапа. По данным телеканала, она была написана на английском, передает РБК.

Газета New York Times, ссылаясь на два источника в правоохранительных органах, утверждает, что речь идет о нескольких записках, написанных от руки на арабском. Из них следует, что подозреваемый признается в преданности ИГ. Но следователи пока что не нашли прямых подтверждений связи теракта с "Исламским государством" и считают, что имеют дело с "вдохновленным" идеями исламистов преступником.

Во вторник, 31 октября, водитель пикапа выехал с магистрали на велодорожку, где начал сбивать людей, затем врезался в школьный автобус. Жертвами атаки стали восемь человек, пострадали как минимум 11.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и президент США Дональд Трамп назвали случившееся терактом, хотя ни одна группировка не взяла ответственность на себя.

Подозреваемый, врезавшись в автобус, вышел из автомобиля, выкрикивая "Аллаху Акбар!". В руках он держал пневматическое и пейнтбольное ружья. Вскоре он был задержан полицейскими и доставлен в больницу. При задержании его ранили в живот.

​По данным NBC и CBS, за рулем пикапа был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов, приехавший во Флориду в 2010 году. В последнее время он работал водителем Uber в Нью-Джерси.