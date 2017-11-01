Погода
$ 68.92 - 69.12
€ 79.97 - 80.71

Уроженец Узбекистана подозревается в совершении теракта в Нью-Йорке

339  0
www

Подозреваемый в атаке в Нью-Йорке с использованием пикапа, жертвами которой стали восемь человек, оставил на месте преступления записку. В ней говорится, что он сделал это во имя "Исламского государства" (ИГ - запрещенная в России оргнизация). Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Записка была найдена внутри пикапа. По данным телеканала, она была написана на английском, передает РБК.

Газета New York Times, ссылаясь на два источника в правоохранительных органах, утверждает, что речь идет о нескольких записках, написанных от руки на арабском. Из них следует, что подозреваемый признается в преданности ИГ. Но следователи пока что не нашли прямых подтверждений связи теракта с "Исламским государством" и считают, что имеют дело с "вдохновленным" идеями исламистов преступником.

Во вторник, 31 октября, водитель пикапа выехал с магистрали на велодорожку, где начал сбивать людей, затем врезался в школьный автобус. Жертвами атаки стали восемь человек, пострадали как минимум 11.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и президент США Дональд Трамп назвали случившееся терактом, хотя ни одна группировка не взяла ответственность на себя.

Подозреваемый, врезавшись в автобус, вышел из автомобиля, выкрикивая "Аллаху Акбар!". В руках он держал пневматическое и пейнтбольное ружья. Вскоре он был задержан полицейскими и доставлен в больницу. При задержании его ранили в живот.

​По данным NBC и CBS, за рулем пикапа был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов, приехавший во Флориду в 2010 году. В последнее время он работал водителем Uber в Нью-Джерси.

URL: http://www.vb.kg/368980
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  