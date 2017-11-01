Сегодня: Текебаев уже не депутат, активисты готовят митинг, вербовщики ИГИЛ

В Бишкеке девочку-инвалида периодически насиловал мужчина, с которым она вместе работала в кафе. Об этом рассказала адвокат Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, Чолпон Кудайбердиева.
Она рассказала обстоятельства дела и пожаловалась, что следователь не верит пострадавшей, несмотря на наличие доказательств.
По словам Кудайбердиевой, мать девочки также имеет группу по инвалидности. Отец умер несколько лет назад. Семья живет крайне бедно.
"На момент насилия девочке было 17 лет. Она окончила школу и сидела дома, в вуз она не поступала. Мать девочки работала в кафе посудомойщицей. Но затем по состоянию здоровья в ноябре прошлого года вынуждена была просить дочь выйти поработать за нее. Там девочку и увидел насильник - водитель этого кафе, который развозил сотрудников по домам после работы", - пояснила адвокат.
Девочка, как рассказала Кудайбердиева, выходила на работу только тогда, когда в кафе были банкеты и нужна была дополнительная помощь.
"К нам обратилась тетя девочки. Сама пострадавшая о насилии молчала в течение пяти месяцев. Лишь в апреле этого года, когда девочка пропала и мать написала заявление в милицию, всплыло неоднократное насилие. В тот день девочка не вернулась домой в положенное время. Мать позвонила в администрацию кафе, где сказали, что девочка давно уехала домой, тогда женщина обратилась в милицию. Позже девочка приехала на такси: вся в грязи, заплаканная и в порванных штанах. Ее начали расспрашивать, что случилось. Девочка рассказала, что насильник вывез ее за город на своей машине. Однако ей удалось открыть дверь и сбежать. По дороге она упала. Затем увидела таксистов и попросила одного из них отвезти ее домой, так как она заблудилась и очень напугана", - отметила она.
Также, по информации адвоката, выяснилось, что насильственным действиям со стороны этого человека девочка подвергалась неоднократно. По ее словам, водитель кафе развозил всех по домам, а ее - последнюю. Но домой девочка попадала не сразу: под угрозами расправы ее насиловали. К примеру, как рассказывает пострадавшая, насильник включал ей видео, где человека убивают отверткой, и говорил, что если она не будет молчать, девочку ждет та же участь.
Насилие, как указала Кудайбердиева, подтвердила экспертиза. На момент ее прохождения на теле девочки были свежие телесные повреждения.
Однако в возбуждении уголовного дела, по словам адвоката, следователь отказал. С водителя взята объяснительная. Затем, по словам тети пострадавшей, они ходили к следователю, но он уволился. Тогда тетя обратилась в Центр помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения. Кудайбердиева написала жалобу в районную прокуратуру. Там отменили постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и направили материалы на дополнительную проверку другому следователю. В итоге, по данным Кудайбердиевой, уголовное дело по статье "Изнасилование" все же было возбуждено.
"Однако никаких следственных действий до недавнего времени не было. За это время девочку крали. Сначала была предпринята попытка вывезти пострадавшую из дома. Приехали на машине два человека, однако девочка к ним не вышла и закрыла дверь. Согласно ее показаниям, мужчины звонили по телефону и отчитывались перед кем-то, что не смогли ее выкрасть. Но по разговору она поняла, что этих людей подослал насильник. Одного из них - со шрамом на лице - пострадавшая запомнила. Мать в это время была на обследовании в больнице. Девочка позвонила тете и рассказала о произошедшем", - указала адвокат.
Затем девочку все-таки украли. По информации Кудайбердиевой, пострадавшая проходила комиссию для подтверждения группы по инвалидности. Ее поймали те же мужчины, затолкали в машину, сказали написать встречное заявление о том, что насилия не было, после чего заставили выпить какие-то таблетки. Она потеряла сознание и ничего не помнит. Ее нашла домком на лестничной площадке одного из домов. Домком вызвала участкового милиционера, который потом привел девочку домой. Тем временем мать ее везде искала.
Адвокат вновь обратилась в прокуратуру, потому что следствие стояло на месте: к примеру, не были допрошены свидетели из кафе, видевшие, как водитель таскал однажды девочку за волосы, когда она не хотела с ним идти.
Вчера, 30 октября, состоялась очная ставка. Девочка из-за сильного стресса плакала, с ней случилась истерика. Правоохранительные органы это расценили как игру на публику.
Водитель задержан на 48 часов. Меру пресечения суд ему пока не избрал. Кудайбердиева настаивает, что должна присутствовать на избрании меры пресечения, потому что следователь не верит пострадавшей: сомневается в ее словах. Он считает, что ее изнасиловал не водитель, а кто-то другой.