Сегодня: Текебаев уже не депутат, активисты готовят митинг, вербовщики ИГИЛ

У Текебаева отобрали депутатский мандат. Решение принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Кыргызстана. Парламентарий признан виновным в совершении тяжкого преступления, что и стало основанием для лишения Омурбека Текебаева полномочий народного избранника. Политик приговорен к длительному сроку заключения с конфискацией имущества за получение взятки в миллион долларов от российских бизнесменов, желавших получить рычаги управления сотовой компании MegaCom с последующим ее приобретением.

Добавим, что сейчас лидер партии "Ата Мекен" содержится в исправительной колонии № 47, где отбывает назначенный судом восьмилетний срок. Чтобы избежать наказания, Омурбек Текебаев планировал зарегистрироваться кандидатом в президенты, а его адвокаты всячески затягивали рассмотрение уголовного дела. Такая тактика защиты не принесла политику пользы, и даже наоборот, сыграла свою отрицательную роль.

Выразим позицию. Активисты планируют устроить митинг у посольства Казахстана в Бишкеке. Заявка на проведение акции протеста, запланированной на 3 ноября, уже подана в столичный муниципалитет. Ожидается, что у здания дипломатической миссии соберутся от нескольких сотен до тысячи человек, возмущенных блокированием кыргызско-казахской границы.

Как стало известно, одним из организаторов предстоящего митинга является экс-омбудсмен Турсунбек Акун. "Если после 5 ноября граница не откроется, мы обратимся к новому правительству Кыргызстана с просьбой инициировать выход страны из состава Евразийского экономического союза", - рассказал правозащитник представителям средств массовой информации.

Блокада, убивающая торговлю. Минэкономики предложило бизнесменам помощь в реализации скоропортящихся продуктов, которые простаивают на границе с Казахстаном. Чиновники готовы организовать ярмарки, чтобы деловые люди и фермеры могли реализовать свою продукцию на внутреннем рынке, и хотя бы таким образом снизить убытки, которые несут предприниматели из-за сложностей с преодолением кыргызско-казахской границы.

"Если есть риск, что грузы могут проходить границу с задержками или велика вероятность порчи товаров, Министерство экономики готово организовать бесплатные выставки-ярмарки на территории Кыргызстана", - заявил сегодня на заседании Национального делового клуба глава экономического ведомства Артем Новиков. Чиновник выразил намерение оказывать содействия предпринимателям, если с их стороны будут поданы заявки на организацию площадок для реализации товаров.

Инаугурация состоится 24 ноября. Как сообщили отечественные СМИ, приведение к присяге новоизбранного президента Кыргызстана и торжества по этому случаю состоятся в последнюю пятницу ноября. Само мероприятие планируется провести в государственной резиденции "Ала-Арча", при этом детали готовящейся церемонии держатся в строжайшем секрете.

По процедуре избранный глава государства принесет присягу на Конституции в присутствии членов правительства, депутатов Жогорку Кенеша, глав аккредитованных в Кыргызстане посольств, а также общественных и государственных деятелей. Напомним, Сооронбай Жээнбеков одержал победу уже в первом туре президентских выборов, набрав 54,22 процента голосов избирателей.

Вербовщики ИГИЛ. Чекисты задержали двух иностранных граждан, занимавшихся рекрутированием наемников для отправки в зону вооруженного конфликта в Сирии и Ираке. Гастролеры прибыли в Кыргызстан недавно и занимались развитием подпольной сети по переправке боевиков на Ближний Восток для участи в военных действиях на стороне международных террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело, под стражу взяты двое граждан одной из стран СНГ. Операция по нейтрализации вербовщиков МТО была проведена в ходе плановых контртеррористических мероприятий. Спецслужбы занимаются проверкой лиц, контактировавших с задержанными, и выявляют круг связей лиц подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Скачок курса. Впервые за долгий период стабильности на валютном рынке в Кыргызстане произошел ощутимый рост курса доллара. За сутки американская валюта подорожала на 20 тыйынов и преодолела рубеж в 69 сомов. Эксперты пока не комментируют, чем вызвана нестабильность сома, но отмечают, что причин для беспокойства или предпосылок к дальнейшей девальвации национальной валюты в данное время не существует.

Сегодня в обменных бюро столицы курс продажи доллара варьируется в пределах от 69,10 до 69,30 сома, покупают американскую валюту по 68,80-69 сомов. Экономисты отмечают, что при этом обменные курсы рубля и евро по отношению к национальной валюте остались неизменными. В Национальном банке сообщили, что ситуация находится под контролем.