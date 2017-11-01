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Сегодня: Текебаев уже не депутат, активисты готовят митинг, вербовщики ИГИЛ

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Эркин Суротчуев

У Текебаева отобрали депутатский мандат. Решение принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Кыргызстана. Парламентарий признан виновным в совершении тяжкого преступления, что и стало основанием для лишения Омурбека Текебаева полномочий народного избранника. Политик приговорен к длительному сроку заключения с конфискацией имущества за получение взятки в миллион долларов от российских бизнесменов, желавших получить рычаги управления сотовой компании MegaCom с последующим ее приобретением.

Добавим, что сейчас лидер партии "Ата Мекен" содержится в исправительной колонии № 47, где отбывает назначенный судом восьмилетний срок. Чтобы избежать наказания, Омурбек Текебаев планировал зарегистрироваться кандидатом в президенты, а его адвокаты всячески затягивали рассмотрение уголовного дела. Такая тактика защиты не принесла политику пользы, и даже наоборот, сыграла свою отрицательную роль.

Выразим позицию. Активисты планируют устроить митинг у посольства Казахстана в Бишкеке. Заявка на проведение акции протеста, запланированной на 3 ноября, уже подана в столичный муниципалитет. Ожидается, что у здания дипломатической миссии соберутся от нескольких сотен до тысячи человек, возмущенных блокированием кыргызско-казахской границы.

Как стало известно, одним из организаторов предстоящего митинга является экс-омбудсмен Турсунбек Акун. "Если после 5 ноября граница не откроется, мы обратимся к новому правительству Кыргызстана с просьбой инициировать выход страны из состава Евразийского экономического союза", - рассказал правозащитник представителям средств массовой информации.

Блокада, убивающая торговлю. Минэкономики предложило бизнесменам помощь в реализации скоропортящихся продуктов, которые простаивают на границе с Казахстаном. Чиновники готовы организовать ярмарки, чтобы деловые люди и фермеры могли реализовать свою продукцию на внутреннем рынке, и хотя бы таким образом снизить убытки, которые несут предприниматели из-за сложностей с преодолением кыргызско-казахской границы.

"Если есть риск, что грузы могут проходить границу с задержками или велика вероятность порчи товаров, Министерство экономики готово организовать бесплатные выставки-ярмарки на территории Кыргызстана", - заявил сегодня на заседании Национального делового клуба глава экономического ведомства Артем Новиков. Чиновник выразил намерение оказывать содействия предпринимателям, если с их стороны будут поданы заявки на организацию площадок для реализации товаров.

Инаугурация состоится 24 ноября. Как сообщили отечественные СМИ, приведение к присяге новоизбранного президента Кыргызстана и торжества по этому случаю состоятся в последнюю пятницу ноября. Само мероприятие планируется провести в государственной резиденции "Ала-Арча", при этом детали готовящейся церемонии держатся в строжайшем секрете.

По процедуре избранный глава государства принесет присягу на Конституции в присутствии членов правительства, депутатов Жогорку Кенеша, глав аккредитованных в Кыргызстане посольств, а также общественных и государственных деятелей. Напомним, Сооронбай Жээнбеков одержал победу уже в первом туре президентских выборов, набрав 54,22 процента голосов избирателей.

Вербовщики ИГИЛ. Чекисты задержали двух иностранных граждан, занимавшихся рекрутированием наемников для отправки в зону вооруженного конфликта в Сирии и Ираке. Гастролеры прибыли в Кыргызстан недавно и занимались развитием подпольной сети по переправке боевиков на Ближний Восток для участи в военных действиях на стороне международных террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело, под стражу взяты двое граждан одной из стран СНГ. Операция по нейтрализации вербовщиков МТО была проведена в ходе плановых контртеррористических мероприятий. Спецслужбы занимаются проверкой лиц, контактировавших с задержанными, и выявляют круг связей лиц подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Скачок курса. Впервые за долгий период стабильности на валютном рынке в Кыргызстане произошел ощутимый рост курса доллара. За сутки американская валюта подорожала на 20 тыйынов и преодолела рубеж в 69 сомов. Эксперты пока не комментируют, чем вызвана нестабильность сома, но отмечают, что причин для беспокойства или предпосылок к дальнейшей девальвации национальной валюты в данное время не существует.

Сегодня в обменных бюро столицы курс продажи доллара варьируется в пределах от 69,10 до 69,30 сома, покупают американскую валюту по 68,80-69 сомов. Экономисты отмечают, что при этом обменные курсы рубля и евро по отношению к национальной валюте остались неизменными. В Национальном банке сообщили, что ситуация находится под контролем.

URL: http://www.vb.kg/369019
Теги:
валюта, выборы, граница, Казахстан, президент, уголовная ответственность, терроризм, взятка, доллар, Кыргызстан, политика
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Комментарии
Анарбек Алмазов
01.11.2017, 21:19
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Минусов: 66
Комментариев: 54

В Бишкеке девочку-инвалида периодически насиловал мужчина, с которым она вместе работала в кафе. Об этом рассказала адвокат Центра помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, Чолпон Кудайбердиева.

Она рассказала обстоятельства дела и пожаловалась, что следователь не верит пострадавшей, несмотря на наличие доказательств.

По словам Кудайбердиевой, мать девочки также имеет группу по инвалидности. Отец умер несколько лет назад. Семья живет крайне бедно.

"На момент насилия девочке было 17 лет. Она окончила школу и сидела дома, в вуз она не поступала. Мать девочки работала в кафе посудомойщицей. Но затем по состоянию здоровья в ноябре прошлого года вынуждена была просить дочь выйти поработать за нее. Там девочку и увидел насильник - водитель этого кафе, который развозил сотрудников по домам после работы", - пояснила адвокат.

Девочка, как рассказала Кудайбердиева, выходила на работу только тогда, когда в кафе были банкеты и нужна была дополнительная помощь.

"К нам обратилась тетя девочки. Сама пострадавшая о насилии молчала в течение пяти месяцев. Лишь в апреле этого года, когда девочка пропала и мать написала заявление в милицию, всплыло неоднократное насилие. В тот день девочка не вернулась домой в положенное время. Мать позвонила в администрацию кафе, где сказали, что девочка давно уехала домой, тогда женщина обратилась в милицию. Позже девочка приехала на такси: вся в грязи, заплаканная и в порванных штанах. Ее начали расспрашивать, что случилось. Девочка рассказала, что насильник вывез ее за город на своей машине. Однако ей удалось открыть дверь и сбежать. По дороге она упала. Затем увидела таксистов и попросила одного из них отвезти ее домой, так как она заблудилась и очень напугана", - отметила она.

Также, по информации адвоката, выяснилось, что насильственным действиям со стороны этого человека девочка подвергалась неоднократно. По ее словам, водитель кафе развозил всех по домам, а ее - последнюю. Но домой девочка попадала не сразу: под угрозами расправы ее насиловали. К примеру, как рассказывает пострадавшая, насильник включал ей видео, где человека убивают отверткой, и говорил, что если она не будет молчать, девочку ждет та же участь.

Насилие, как указала Кудайбердиева, подтвердила экспертиза. На момент ее прохождения на теле девочки были свежие телесные повреждения.

Однако в возбуждении уголовного дела, по словам адвоката, следователь отказал. С водителя взята объяснительная. Затем, по словам тети пострадавшей, они ходили к следователю, но он уволился. Тогда тетя обратилась в Центр помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения. Кудайбердиева написала жалобу в районную прокуратуру. Там отменили постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и направили материалы на дополнительную проверку другому следователю. В итоге, по данным Кудайбердиевой, уголовное дело по статье "Изнасилование" все же было возбуждено.

"Однако никаких следственных действий до недавнего времени не было. За это время девочку крали. Сначала была предпринята попытка вывезти пострадавшую из дома. Приехали на машине два человека, однако девочка к ним не вышла и закрыла дверь. Согласно ее показаниям, мужчины звонили по телефону и отчитывались перед кем-то, что не смогли ее выкрасть. Но по разговору она поняла, что этих людей подослал насильник. Одного из них - со шрамом на лице - пострадавшая запомнила. Мать в это время была на обследовании в больнице. Девочка позвонила тете и рассказала о произошедшем", - указала адвокат.

Затем девочку все-таки украли. По информации Кудайбердиевой, пострадавшая проходила комиссию для подтверждения группы по инвалидности. Ее поймали те же мужчины, затолкали в машину, сказали написать встречное заявление о том, что насилия не было, после чего заставили выпить какие-то таблетки. Она потеряла сознание и ничего не помнит. Ее нашла домком на лестничной площадке одного из домов. Домком вызвала участкового милиционера, который потом привел девочку домой. Тем временем мать ее везде искала.

Адвокат вновь обратилась в прокуратуру, потому что следствие стояло на месте: к примеру, не были допрошены свидетели из кафе, видевшие, как водитель таскал однажды девочку за волосы, когда она не хотела с ним идти.

Вчера, 30 октября, состоялась очная ставка. Девочка из-за сильного стресса плакала, с ней случилась истерика. Правоохранительные органы это расценили как игру на публику.

Водитель задержан на 48 часов. Меру пресечения суд ему пока не избрал. Кудайбердиева настаивает, что должна присутствовать на избрании меры пресечения, потому что следователь не верит пострадавшей: сомневается в ее словах. Он считает, что ее изнасиловал не водитель, а кто-то другой.

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Анарбек Алмазов
01.11.2017, 21:23
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Минусов: 66
Комментариев: 54

Пока Атамбаев обвиняет Назарбаева в разных грехах, у него под носом насилуют инвалидок, а правоохранительные органы становятся на сторону насильников.

Однозначно, что мать и девушка-инвалидка напишут откажутся от претензий в адрес насильника. Насильник будет жить долго и счастливо, с ухмылкой вспоминая, как наслаждался телом 17-ти летней девушки.

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bischof boßmann
01.11.2017, 22:16
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Плюсов: 4
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Комментариев: 61

Мечты сбылись - произошла естественный  процесс ЛЮСТРАЦИИ одиозных ,деструктивных элементов и врагов кыргызского народа  : Отунбаевы ,Жумагуловы ,Шеримкуловы ,Куловы ,Каптагаевы и их "шестерки" - Бабановы ,Равшан Жээнбеков и Со.,Мадумаровы,Торобаевы ,Кельдибековы - они ,однозначно ,против кыргызского народа и  должны преданы АНАФЕМЕ , такие люди должны быть ИЗГОЯМИ  нашего общеста ,страны и не должны мешать поступательному развитию Кыргызстана ! Они должны быть обьявлены вне Закона !!! 

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