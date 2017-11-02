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Макгрегор решил повторить бой с Мейвезером

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Чемпион UFC Конор Макгрегор предложил американцу Флойду Мейвезеру провести поединок по правилам MMA, в то время, как предыдущий поединок по правилам бокса завершился победой Мейвезера. Об этом пишет Росбалт.

"Мейвезер говорил о следующем бое в ММА. Это он сказал перед боем. Я хочу позвать сюда боксера. Я вошел в его мир и устроил шоу для моих болельщиков. Теперь очередь Мейвезера войти в мой мир", - цитирует Макгрегора спортивное издание BoxingScene.

Говоря о Мейвезере, Макгрегор сопроводил свою речь нецензурной бранью, о которой не упомянули большинство изданий.

Кроме того, Макгрегор был бы не прочь "встретиться в клетке" и с бывшим чемпионом мира по боксу американцем Полом Малиньяджи, но по правилам смешанных единоборств в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Последний помогал Макгрегору готовиться к поединку с Мейвезером, когда между ними произошел конфликт.

"Возможно, мы сможем провести бой с Малиньяджи, возможно, наш реванш с Мейвезером пройдет по правилам ММА, как он и говорил ранее", - заявил Макгрегор в интервью пресс-службе промоутерской компании Kong Events & Goldstar Promotions.

Ранее Малиньяджи заявлял, что его промоутер Эл Хэймон ведет переговоры об организации боксерского поединка с Макгрегором. Малиньяджи помогал в подготовке Макгрегора к поединку, однако досрочно покинул тренировочный лагерь ирландца после публикации фотографии со спарринга, на которой ирландец якобы отправил американца в нокдаун. Сам Малиньяджи заявлял, что упал не от удара, а от толчка.

URL: http://www.vb.kg/369038
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