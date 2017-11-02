ЦИК: На выборах президента была применена беспрецедентно прозрачная система

Сегодня, 2 ноября, председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова прокомментировала материал журналистов по подсчету голосов, где говорилось о сервере samara.kg.

По словам Шайлдабековой, никто не мог повлиять на итоги голосования.

"Да, действительно были кибер-атаки на нашу информационную систему ИИС. Никакого влияния samara.kg не могла оказать. Результаты голосования можно перепроверить. Подсчет имел три формы контроля. У нас был автоматический машинный подсчет, но итоги были подведены на результатах ручного подсчета. Я ответственно могу заявить, что во время президентских выборов применена беспрецедентно прозрачная система. У нас есть возможность проверить итоги", - заявила Шайлдабекова.