Эксклюзив. Мухтар Аблязов: Назарбаев, безусловно, будет мстить Атамбаеву

Казахстанский и российский бизнесмен в социальных сетях жестко осудил позицию Астаны в отношении Кыргызстана. Мухтар Аблязов считает, что, обидевшись на президента КР, Назарбаев мстит всему кыргызскому народу, а своих граждан откровенно подставляет.

Почему Аблязов, которого принято считать личным врагом Елбасы, уверен, что его оппонент уже многие годы пребывает в неадекватном состоянии? Об этом гонимый из РК политик и бизнесмен рассказал "ВБ" в эксклюзивном интервью.

Справочно:

Мухтар Аблязов – государственный деятель, политик, предприниматель, один из лидеров демократических сил республики, человек, ставший главным политическим оппонентом и личным врагом Нурсултана Назарбаева, который с 1989 года возглавляет Казахстан сначала как первый секретарь Компартии, а затем президент республики.

Бакиев просто ангел

- Мухтар Кабулович, в 2013 году мы разговаривали накануне вашего ареста. Тогда вас обвиняли в получении двух ID-карт на разные фамилии граждан Кыргызстана. С тех пор с вами произошла масса событий – тюрьма, экстрадиции, бесконечные суды. Вы по-прежнему считаете, что все, что с вами произошло плохого в жизни - "заслуга" Назарбаева?

- Конечно, именно так. Многолетнее преследование, на которое Назарбаев только, по публичным данным, потратил более миллиарда долларов - это общеизвестный факт. Разгром моего бизнеса, похищение моей семьи из Италии, преследование моих политических соратников, сотрудников моего бизнеса, родственников, многократное покушение на мою жизнь - всему этому есть подтверждение.

- Глупо спрашивать, в какой стране вы сейчас находитесь. Однако не могу не задать такой вопрос: не было ли у вас желания попросить политического убежища в Кыргызстане?

- Я живу в Париже, и даже здесь моя жизнь в опасности, хотя нахожусь под защитой Франции. Когда я жил в 2010 году в Лондоне, на меня было совершено нападение - мою машину таранили на трассе. Машина была тяжелая и бронированная, поэтому все закончилось благополучно. Но в 2012 году я был вынужден вместе с семьей покинуть Великобританию, так как полиция Лондона предупредила, что мне грозит похищение или убийство по политическим мотивам.

Поэтому мне никогда не приходила в голову мысль попросить убежища в Кыргызстане. Назарбаев высадил бы специальный десант на территорию вашей страны, чтобы расправиться со мной, или руководство Кыргызстана просто выдало бы меня Казахстану. Тогда у власти был Бакиев, да и другие ваши руководители попросили бы меня уехать, чтобы не вступать в конфликт с Назарбаевым.

- Наверняка вы следили за выборами президента Кыргызстана. И знаете из СМИ, что кандидат в президенты Омурбек Бабанов накануне выборов ездил в Казахстан на встречу с Назарбаевым. Как вы думаете, Бабанов действительно искал у главы РК поддержки?

- Известно, что на электорат Кыргызстана сильно влияет Россия, Казахстан и Узбекистан. В этом смысле Бабанов действовал как будто правильно. Встретился с Назарбаевым, который публично продемонстрировал свою поддержку Бабанову. Затем Бабанов встретился с президентом Узбекистана. Но Назарбаев - диктатор. Он построил мафиозное государство. Подавил все гражданские свободы казахстанцев. Он физически уничтожает своих политических оппонентов.

Ваш Бакиев просто ангел по сравнению с Назарбаевым. Как бы восприняли ваши граждане, если бы Бабанов ездил к Бакиеву и просил его поддержки? Его вся страна оплевала бы. А Назарбаев тысячекратно хуже Бакиева. И просить у него поддержку - это была большая ошибка для претендента на должность президента Кыргызстана, который хочет построить демократическое государство. Как можно просить помощи от главы мафиозного клана? За это пришлось бы платить независимостью страны.

Опасный прецедент в СНГ

- В "Фейсбуке" вы прокомментировали ситуацию, сложившуюся на кыргызско-казахской границе. Вы предполагаете, что глава РК "сошел с ума" или это так на самом деле?

- Назарбаев потерял адекватность давно. Он думает, что Казахстан многократно сильнее Кыргызстана как экономически, так и в военном отношении, поэтому он может себе позволить, что угодно. На самом деле, он может попасть в такую же ситуацию с точностью до наоборот с Путиным. Назарбаев создает опасный прецедент в СНГ. Это может обернуться бумерангом.

- Как вы думаете, можно ли мирным путем разрешить сегодняшний приграничный конфликт между КР и РК?

- Назарбаев планирует проучить Атамбаева, чтобы тот к нему приполз на коленях. Но он действует тактически и краткосрочно. У Кыргызстана есть свои рычаги воздействия на Казахстан. В апреле РК будет просить пустить воду на юг страны. Атамбаеву надо действовать решительно. Без воды из Кыргызстана погибнет весь урожай юга Казахстана. А там живет не менее 500 тысяч человек.

Социальный взрыв приведет к неуправляемым последствиям для Назарбаева и режим просто падет. Поэтому Атамбаеву надо проявить характер и волю. Ему надо уже сейчас применить все свои рычаги противодействия. Назарбаев сам будет искать возможность примирения и постарается погасить конфликт как можно быстрее, если он увидит жесткую позицию. Назарбаеву нельзя показывать слабость.

- Как вы оцениваете позицию президента КР Атамбаева в отношении предпринятых действий Назарбаевым (блокада границы)? Не слишком ли жестко высказывался глава КР?

- Я считаю, что ответ Атамбаева был очень адекватным. На кону стояла независимость Кыргызстана от мафиозного режима Назарбаева. Америка очень жестко действует против Путина, обвиняя его во вмешательстве в выборы президента. Как известно, против России приняты жесткие экономические и политические санкции. В ближайшее время будут приняты еще более жесткие меры против РФ, Путина и его ближайшего окружения. В этом смысле Атамбаев был прав в своих высказываниях против Назарбаева.

Что касается контрмер против блокады, то Кыргызстан пока не предпринял никаких серьезных встречных действий. Видимо, Атамбаев надеялся, что его последующий примирительный тон исправит положение. Но этого не произошло и не произойдет. Повторюсь, Назарбаеву нельзя показывать слабость.

- Что может быть самым страшным, если в ближайшее время ситуация между двумя странами не разрядится?

- Если руководство Кыргызстана не предпримет срочных и энергичных действий, блокировка границ может нанести огромный ущерб экономике страны. Более того, Назарбаев будет стараться материально поддержать различные силы, которые оппонируют нынешней власти Кыргызстана, если увидит бездействие со стороны нынешнего руководства страны. Он постарается добиться смены руководства Кыргызстана, используя самые криминальные приемы.

Рейдерство по-казахски

- Как вам "удалось" стать личным врагом Назарбаева?

- Моя история взаимоотношений с Назарбаевым длительная и сложная. Был период, когда я был самым влиятельным членом правительства Казахстана и Назарбаев обсуждал вариант назначения меня премьер-министром. Но в октябре 1999 года я ушел в отставку, объявив ему, что наше сотрудничество прерывается до тех пор, пока он не развернет курс страны на демократические реформы.

С этого момента наши отношения стали очень сложными. В ноябре 2001 года я со своими соратниками объявил о создании политического движения "Демократический выбор Казахстана". С этого момента моя жизнь круто изменилась. Через 4 месяца я был посажен в тюрьму сроком на 6 лет. Мой бизнес был разгромлен и захвачен. В тюрьме я подвергался пыткам и избиениям. Меня пытались отравить, организовывали нападение кримавторитетов. История очень длинная и трагичная. Но в 2003 году Назарбаев был вынужден меня выпустить из тюрьмы под давлением Европы, США, а также внутренних протестов оппозиции.

- Какие гонения пришлось пережить после этого?

- Через 14 месяцев я вышел из тюрьмы и уехал в Россию, где построил сильный бизнес. В 2005 году, в конце мая, я вернулся в Казахстан и возглавил свой банк БТА, добившись его стремительного роста. Это был крупнейший частный банк всего постсоветского пространства.

Я продолжал тайно руководить оппозиционными силами страны, финансировал все напрвления, которые боролись против режима Назарбаева. Все это привело к тому, что в феврале 2009 года БТА банк был захвачен Назарбаевым. Я успел уехать из Казахстана в Лондон. После этого началась новая волна борьбы.

В мае 2013 года из Италии была похищена моя семья - жена и шестилетняя дочь. По сфабрикованному запросу из Украины и России я был задержан во Франции и провел в тюрьме около 3,5 лет в ожидании экстрадиции. Но в итоге 9 декабря 2016 года был выпущен из тюрьмы решением высшего суда Франции. Решением суда было признано, что идет политическое преследование при помощи России и Украины. Я был не только освобожден из тюрьмы, но и полностью снят с розыска Интерполом.

Зуб за зуб

- Говорят, что Назарбаев очень мстительный. Боитесь ли вы за свою жизнь?

- Назарбаев много лет пытается расправиться со мной. Он не только мстительный, но очень трусливый. Поэтому, опасаясь меня как своего непримиримого политического оппонента, он будет стремиться уничтожить меня физически. Я публично пообещал, что добьюсь в течение двух лет смены режима в Казахстане, и Назарбаев будет посажен в тюрьму, а вся его собственность будет конфискована. Я, пройдя все эти испытания, давно перестал чего-либо бояться. И Назарбаев это знает.

- Как вы думаете, бывший зять Назарбаева, Рахат Алиев, добровольно ушел из жизни?

- Независимый эксперт из Англии опубликовал результаты своего расследования. Рахат был задушен. Он боролся за свою жизнь, и его ребра, как показала экспертиза, были сломаны. Однозначно, Рахат был убит в австрийской тюрьме.

- Стоит ли нашему президенту Алмазбеку Атамбаеву ждать мести за столь резкие высказывания в адрес Назарбаева?

- Как я уже говорил, Назарбаев, безусловно, будет мстить Атамбаеву.