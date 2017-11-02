Сегодня: в Оше рухнул дом, активизируем торговлю, идет резкое похолодание

ЧП в Оше. В южной столице Кыргызстана произошло обрушение стены жилого дома. Как сообщила пресс-служба МЧС, в результате инцидента под завалами скончались два человека, еще один пострадавший получил легкое ранение. В причинах случившегося будет разбираться специальная комиссия. Личности погибших устанавливаются.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, в Оше обвалилась стена частного домостроения. На место происшествия были оперативно направлены отряды спасателей, к разбору завалов привлечена тяжелая техника. Местные власти решают вопросы оказания пострадавшим необходимой помощи.

Перевернулся грузовик. Жуткое ДТП произошло сегодня днем в Бишкеке на пересечении улиц Гагарина и Баха. Грузовик Howo протаранил несколько автомобилей, после чего перевернулся. С места происшествия были госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. Две машины разбиты вдребезги, милиция разбирается в причинах случившегося.

По предварительным данным, у большегрузной машины отказали тормоза и на большой скорости она сначала врезалась в легковушку, а затем в микроавтобус. Попутно были повреждены еще несколько автомобилей, припаркованных на обочине неподалеку от кафе "Апшерон".

Активизация торговли. В ходе саммита глав правительств СНГ, который начался сегодня в Ташкенте, премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана провели плодотворную двустороннюю встречу. Сапар Искаков и Абдула Арипов затронули тему интенсификации сотрудничества в торгово-экономической сфере и нашли полное взаимопонимание по ключевым вопросам, имеющим приоритетное значение для обоих государств.

Политики отметили, что в самое ближайшее время Ташкент и Бишкек могут как минимум вдвое увеличить товарооборот между странами, доведя его до 500 миллионов долларов. Сапар Исаков заверил своего коллегу в том, что правительство Кыргызстана готово к наращиванию объемов торговли, заинтересовано в углублении и развитии сотрудничества с Узбекистаном.

7 и 8 ноября официально объявлены выходными. Сегодня депутаты Жогорку Кенеша утвердили соответствующее постановление. Этот документ на пленарном заседании представила депутат фракции СДПК Айнуру Алтыбаева. Она подчеркнула, что постановление об объявлении 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков принимается во исполнение указа, подписанного президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Решение поддержано 56 голосами народных избранников. Воздержавшихся или желающих проголосовать против в парламенте не оказалось.

Тревожная тенденция. В Кыргызстане начался рост цен на уголь, при этом на рынке наблюдается дефицит твердого топлива. При этом наибольший рост его стоимости зафиксирован в Баткенской и Таласской областях, где стоимость тонны угля превысила 6 тысяч сомов. На проблему обратили внимание депутаты Жогорку Кенеша.

Вызванный по этому вопросу в парламент вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев рассказал, что кабинет министров в экстренном порядке реагирует на ситуацию, и сейчас чиновники вплотную занимаются стабилизацией ситуации с ценами на уголь. В настоящее время предпосылок для удорожания топлива не существует, поставки координируются, чтобы сбить ажиотаж созданный спекулянтами.

Штормовое предупреждение. Завтра в Кыргызстане резко изменится погода. Похолодает, пройдут дожди, а в горах выпадет снег. С нынешних +25...+28 градусов температура воздуха упадет до +10...+12. При этом 4 и 5 ноября на всей территории республики осадки будут наиболее интенсивными. По данным синоптиков, заморозков пока не предвидится.

Как отмечают в Кыргызгидромете, такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Осадки, по предварительным данным, прекратятся в начале следующей недели, со вторника будет солнечно, благодаря чему немного потеплеет.