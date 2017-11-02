Фото мечты: Дети с ОВЗ почувствуют себя супергероями

Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут почувствовать себя супергероями. Такую радость детям инициировали активисты из общественной организации "Поколение Best".

Как рассказала председатель фонда Нуриля Чекирова "ВБ", фотопроект "Фото мечты" создается для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья смогли почувствовать себя героями, а также привлечь внимание к определенной проблеме. По задумке организаторов будет сделано 12 постеров, на каждом из плакатов будет ребенок в костюме того или иного супергероя. Кроме того, будет указано имя ребенка, возраст, диагноз и комментарии от организации, которая представляет ребенка.

Как отмечают организаторы, идея к ним пришла после увиденного в западном сегменте Facebook аналогичного ролика, и активистам захотелось подарить подобный праздник деткам из Кыргызстана.

Фотосессия пройдет в два этапа. Первый - студийная съёмка, второй - выездная фотосессия в отделение онкологии и гематологии, так как находящиеся там дети не смогут приехать в студию.

В фотосессии примут участие дети с онкологическими заболеваниями, аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП и слабослышащие.