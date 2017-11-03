Сегодня: пикировка на саммите, митинг у посольства РК, в неспокойном Таласе

Пикировка на саммите СНГ. Главы правительств Кыргызстана и Казахстана обменялись взаимными упреками на заседании, проходящем в Ташкенте. Сапар Исаков рассказал коллегам о том, какие трудности испытывается наша республика в связи с тем, что Казахстан заблокировал границу. Из-за санкций, которыми Астана ограничивает свободное передвижение товаров, серьезные убытки несут компании-производители и перевозчики.

"Казахстан, пользуясь транзитным преимуществом, создает искусственные барьеры для передвижения товаров и машин. Автомобили до пяти дней проходят контроль. Каждый раз приводятся разные обоснования, вплоть до того, что Кыргызстан ввозит контрабанду. Можно ли назвать сельхозпродукцию, молочные товары контрабандой? Появились факты задержания и досмотра железнодорожных вагонов третьих стран. Убытки терпят предприниматели Кыргызстана и Казахстана, а также третьих стран.

Предпринимаемые меры идут вразрез с нормами международного права. Более 20 дней ситуация не меняется, что вынуждает Кыргызстан обратиться в ЕАЭС и ВТО. Правительство Кыргызстана надеется, что усиленные меры носят временный характер", - заявил Сапар Исаков.

Премьер-министр Казахстана выразил несогласие с предъявленными претензиями, сообщив, что его страна действует в интересах экономического союза. "Это некорректные высказывания. Наша позиция полностью соответствует норам ЕАЭС. Мы призываем подтвердить свои обязательства в рамка союза. Мы открыто об этом говорим и надеемся быть услышанными. Законодательство Кыргызстана по налоговому администрированию нужно привести в соответствие. Мы защищаем не только свои интересы, но и интересы ЕАЭС. Мы готовы к диалогу и взаимодействию в части ветеринарного, фитосанитарного и таможенного контроля. Наша цель - создание стабильного развития стран союза", - парировал Бахытжан Сагинтаев.

Активисты вновь вышли на митинг к посольству Казахстана. Представители бизнес-сообществ, общественных организаций и герои апрельской революции передали дипломатам требование не препятствовать свободному перемещению граждан и товаров на территории государств ЕАЭС, так как это противоречит принципам экономического союза. Из-за блокады, устроенной Астаной по политическим мотивам, страдают тысячи граждан двух государств, а товаропроизводители и фермеры несут колоссальные убытки из-за простоя продукции на границе.

Участники акции протеста, которых было несколько десятков человек, развернули напротив здания дипломатической миссии плакаты "Откройте границы","Кыргызы и казахи - братские народы". На митинге выступил экс-омбудсмен Турсунбек Акун. Он потребовал от политического руководства соседней республики открыть границы до 5 ноября. Правозащитник подчеркнул, что если этого не произойдет, то гражданские активисты буду вынуждены поставить перед Алмазбеком Атамбаевым и новоизбранным президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым вопрос о выходе Кыргызстана из ЕАЭС.

В неспокойном Таласе. Сегодня там тоже проходит митинг, организованный сторонниками Омурбека Бабанова. По некоторым данным, на акцию вышли несколько сотен человек. Активисты озвучили требование, чтобы глава Кыргызстана извинился за некорректное сравнение участников митинга, проходившего в Таласе 16 октября, с потомками Абыке и Кобуша. Тогда несколько десятков человек вышли на площадь, чтобы выразить свое несогласие с результатами президентских выборов.

Сегодня на акции протеста прозвучали уже более грозные заявления по поводу того, что если власти не отреагируют на требования митингующих, то они поедут в Бишкек и проведут курултай. Подобные требования указывают на то, что сторонники Бабанова сознательно идут на обострение общественно-политической ситуации. Не исключено, что в их планы входит дестабилизация и попытка захвата власти. А их лидер сейчас как бы не при делах и скрывается где-то за рубежом.

Близится инаугурации. Указом, который сегодня подписал Алмазбек Атамбаев, образован организационный комитет по подготовке и проведению церемонии вступления в должность новоизбранного президента Кыргызстана. Датой проведения тожественного мероприятия установлена пятница - 24 ноября.

Президент поручил разработать и утвердить программу соответствующих мероприятий, определить место проведения инаугурации и список приглашенных лиц, а также совместно с МИДом обеспечить участие в церемонии иностранных делегаций. Оргкомитет возглавил руководитель аппарата главы государства Алмаз Усенов.

Страсти по Ленину. В Балыкчы разгорается скандал, связанный с инициативой мэра Марата Мамбетова демонтировать памятник вождю мирового пролетариата. Его глава муниципалитета планирует убрать с центральной площади и перенести в другую часть города. Категорически против этой идеи выступили представители общественной организации "Акыйкат Ордо".

Активисты считают, что мэр Балыкчы своим поступком дискредитирует указ президента Кыргызстана о Дне истории и памяти предков. Октябрьская социалистическая революция, 100-летие которой отмечается в этом году, перевернула ход событий на всем постсоветском пространстве, и такие личности, как Ленин, безусловно должны оставаться в истории. Представители "Акыйкат Ордо" написали на мэра Мамбетова жалобу и направили ее президенту, в правительство и Государственный комитет национальный безопасности.

Землетрясение в Алае. Сегодня в половине восьмого утра жители этого южного региона ощутили подземные толчки. Колебание почвы в эпицентре достигало 4-х баллов, а сам очаг стихии располагался на склонах Заалайского хребта, в 30-ти километрах к юго-востоку от села Сары-Таш.

В ближайших к очагу землетрясения населённых пунктах Бор-Дёбе, Сары-Таш, Кара-Киндик интенсивность колебаний почвы составляла 3-3,5 балла. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений не зафиксировано.