Похоже, Бабанов и его сторонники намерены дестабилизировать обстановку

Сегодня в Таласе проходит митинг, организованный сторонниками Омурбека Бабанова. Данные о количестве участников разнятся, однако в любом случае речь идет о нескольких сотнях демонстрантов. Активисты в очередной раз озвучили требование, чтобы глава Кыргызстана извинился за некорректное сравнение участников митинга, проходившего в Таласе 16 октября, с потомками Абыке и Кобуша. Тогда несколько десятков человек вышли на площадь, чтобы выразить свое несогласие с результатами президентских выборов.

Видно, что за попытками раскачать ситуацию стоят опытные режиссеры и пиар-технологи. В народные массы вбрасываются изначально невыполнимые лозунги и требования, и разумных выходов эта ситуация не подразумевает, она, судя по всему, сознательно вгоняется к тупиковому варианту. То есть идет целенаправленное нагнетание истерии, и скопившееся напряжение должно вылиться в нечто. И очень похоже, что Омурбек Бабанов и его сторонники сознательно идут на то, чтобы спровоцировать беспорядки и дестабилизировать обстановку в Кыргызстане.

Как известно, родственники проигравшего выборы кандидата в президенты принимают непосредственное финансовое участие в организации митингов в Таласе. Вопрос в том, как далеко они готовы зайти? Все мы помним, что политики из ближайшего окружения Бабанова замышляли государственный переворот, а акции гражданского неповиновения они планировали начать под предлогом якобы фальсификаций во время голосования. Теперь, конечно, повод для акций протеста другой, но Бабанов, судя по всему, так и не признал свое политическое банкротство и поражение на выборах главы государства.

Сегодня на мероприятии в Таласе прозвучали уже более грозные заявления по поводу того, что если власти не отреагируют на требования, выдвигаемые таласцами, они двинут на Бишкек и проведут курултай. А ведь это уже фактически шантаж и очевидные шаги, которые ведут к нарастанию политической напряженности. И обставлено все так, будто Бабанов совсем не при делах. Он якобы отдыхает где-то за границей, а на родине тем временем сами собой намечаются большие события.