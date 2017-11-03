Погода
$ 69.10 - 69.39
€ 80.07 - 81.38

Похоже, Бабанов и его сторонники намерены дестабилизировать обстановку

2445  6
Кирилл Степанюк

Сегодня в Таласе проходит митинг, организованный сторонниками Омурбека Бабанова. Данные о количестве участников разнятся, однако в любом случае речь идет о нескольких сотнях демонстрантов. Активисты в очередной раз озвучили требование, чтобы глава Кыргызстана извинился за некорректное сравнение участников митинга, проходившего в Таласе 16 октября, с потомками Абыке и Кобуша. Тогда несколько десятков человек вышли на площадь, чтобы выразить свое несогласие с результатами президентских выборов.

Видно, что за попытками раскачать ситуацию стоят опытные режиссеры и пиар-технологи. В народные массы вбрасываются изначально невыполнимые лозунги и требования, и разумных выходов эта ситуация не подразумевает, она, судя по всему, сознательно вгоняется к тупиковому варианту. То есть идет целенаправленное нагнетание истерии, и скопившееся напряжение должно вылиться в нечто. И очень похоже, что Омурбек Бабанов и его сторонники сознательно идут на то, чтобы спровоцировать беспорядки и дестабилизировать обстановку в Кыргызстане.

Как известно, родственники проигравшего выборы кандидата в президенты принимают непосредственное финансовое участие в организации митингов в Таласе. Вопрос в том, как далеко они готовы зайти? Все мы помним, что политики из ближайшего окружения Бабанова замышляли государственный переворот, а акции гражданского неповиновения они планировали начать под предлогом якобы фальсификаций во время голосования. Теперь, конечно, повод для акций протеста другой, но Бабанов, судя по всему, так и не признал свое политическое банкротство и поражение на выборах главы государства.

Сегодня на мероприятии в Таласе прозвучали уже более грозные заявления по поводу того, что если власти не отреагируют на требования, выдвигаемые таласцами, они двинут на Бишкек и проведут курултай. А ведь это уже фактически шантаж и очевидные шаги, которые ведут к нарастанию политической напряженности. И обставлено все так, будто Бабанов совсем не при делах. Он якобы отдыхает где-то за границей, а на родине тем временем сами собой намечаются большие события.

URL: http://www.vb.kg/369142
Теги:
беспорядки, выборы, митинг, Талас, Кыргызстан, Омурбек Бабанов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
nur iza
03.11.2017, 16:23
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

ПОСМОТРИТЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО КАК БАБАНОВСКИЕ ГОТОВИЛИ МИТИНГ В СТРАНЕ !!https://www.youtube.com/watch?v=qQgwVqAJq5I&feature=youtu.be

-1
Цитировать
Жалоба модератору
nur iza
03.11.2017, 16:33
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

насчет Бабанова можно просто сказать,что он оказался игрушкой и марионеткой

в руках отдельных казахских олигархов.Ошибочнополагать, что закрытие границ может

помочь тем силам, которые вынашивают

планы по организации массовых беспорядков.

Наши правоохранительные органы и

спецслужбы способны обеспечить

стабильность во время выборов и жестко

пресечь любые попытки организации

массовых беспорядков. Они уже нейтрализовали

ряд возможных организаторов, которые,

как показывают сообщения в СМИ, готовились

к дестабилизации обстановки в стране

в случае проигрыша балапана

0
Цитировать
Жалоба модератору
Руслан Рустамович
03.11.2017, 16:43
Карма: -23
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 77
Минусов: 100
Комментариев: 195

Бабанов поэтому и свалил на время из страны, чтоб его не арестовали в случае чего! Все эти митинги делаются его людьми и на его деньги, в этом им активно помогают  олигархи Назарбаева, который тоже заинтересован в этом хаосе. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
nur iza
03.11.2017, 16:43
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

Бабановский пиарщик Болотканов признался, что стоял за митингом в таласе.Болотканов дал интервью газете "Ачык Саясат" в выпуске 3 ноября,  признался, что стоял за митингами и провокационной пресс-конференцией. "На президентских выборах Бабанов занял первое место по республике в Таласском районе, за него проголосовали 90% местных избирателей. Я отвечал за этот район. После завершения выборов Омурбек Токтогулович Бабанов выразил благодарность народу, тогда аксакалы были возмущены словами президента относительно таласцев, выразили готовность приехать в столицу и дать пресс-конференцию, попросив помочь. Я согласился, помог", - признался он. Также Болотканов сообщил, что проходил допрос в соответствующих органах.Это факт в очередной раз продемонстрировал настоящее обличие Бабанова и его приспешников. Стало известно, что именно они после президентских выборов подстрекали народ и искажали слова А. Атамбаева. Теперь надо привлечь к ответственности этих "азаматов", которые способствуют региональному делению и раскалывают народ. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Karina Karimova
03.11.2017, 20:20
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 17
Комментариев: 24

А что нельзя арестовать счета бабнчика под каким-нибудь предлогом? 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Все Сможем
03.11.2017, 21:33
Карма: +92
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 123
Минусов: 31
Комментариев: 138

Талас привёл к власти АША он его и уберет

Уж больно АША заигрался с восстанием и прочим клянчить деньги у РФ и шантажировать

При Ленине были влиты миллионы в КР

Так что вспоминать прошлое !

РФ и РК очень близки так и видно сейчас а наш АША начал играть как Лукашенко но не учёл что РФ Белоруссию поставило тоже в жоские рамки и у нас нет границ с Европой

А что до этих статей то это просто зомбирование населения

АША думал щас наберем кредитов море и распилят их

но обломись!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  