Жителей Бишкека зовут на летние музыкальные вечера на площади Ала-Тоо

Главная площадь столицы Ала-Тоо вновь превратится в центр культурной жизни Бишкека. Здесь запускается традиционный цикл летних музыкальных вечеров под открытым небом, который подарит горожанам и гостям столицы яркие концерты, народную музыку, танцы и неповторимую творческую атмосферу.

Уже сегодня, 19 июня, перед зрителями выступит эстрадно-фольклорный ансамбль "Кыргыз-Руху". Коллектив представит насыщенную программу, основанную на богатом музыкальном наследии кыргызского народа, в которой традиционные мотивы гармонично сочетаются с современным звучанием.

На следующий день, 20 июня, творческую эстафету перехватят фольклорный ансамбль "Доор" и русский ансамбль песни и танца "Сувенир". В их исполнении прозвучат народные песни, вокальные композиции и колоритные танцевальные номера, отражающие культурное многообразие и богатство традиций разных народов.

Такие музыкальные встречи будут проходить на площади Ала-Тоо каждую пятницу и субботу, начало концертов - в 19:00. Организаторы приглашают всех желающих провести теплые летние вечера в кругу семьи и друзей, насладиться живым исполнением и зарядиться отличным настроением. Вход свободный.