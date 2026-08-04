Невролог Анара Турсуматова о подготовке школьников к новому учебному году

Последний месяц летних каникул - не только время собрать школьный рюкзак и купить новую форму. Это еще и возможность помочь организму ребенка адаптироваться к предстоящим интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Ведь впереди - ранние подъемы, уроки, домашние задания, секции, экзамены и новый учебный марафон. Почему важно уделять внимание состоянию нервной системы школьников и подростков, а также какие современные методы восстановления сегодня доступны в Бишкеке, VB.KG рассказала врач-невролог Анара Турсуматова.

- Анара, почему именно август считается лучшим временем для подготовки ребенка к новому учебному году?

- За лето организм успевает восстановиться после учебных нагрузок, однако впереди снова период высокой интеллектуальной активности. Чтобы адаптация прошла легче, важно заранее наладить режим сна, увеличить физическую активность и уделить внимание восстановлению нервной системы. Это помогает ребенку легче войти в учебный процесс и быстрее справляться с нагрузками.

- Почему сегодня так много говорят именно о нервной системе?

- Современные дети живут в условиях постоянного информационного потока. Школа, дополнительные занятия, гаджеты, недостаток сна, стресс - все это влияет на работу нервной системы. Если организм не успевает восстанавливаться, появляются усталость, снижение концентрации внимания, раздражительность, головные боли, мышечное напряжение. Поэтому профилактика становится не менее важной, чем лечение уже возникших проблем.

[b]- Недавно в Бишкеке появилась технология "МиоФлекс". Что это за метод?[/b]

- Это аппаратная технология, основанная на воздействии сверхслабых низкочастотных электромагнитных импульсов. Она была создана на основе исследований новосибирского ученого Геннадия Александровича Маркова, который многие годы изучал влияние физических факторов на состояние тканей организма. По информации разработчиков, технология способствует расслаблению спазмированных мышц, улучшению микроциркуляции и естественных процессов восстановления организма.

- За счет чего достигается такой эффект?

- Когда уменьшается мышечный спазм, улучшается кровоснабжение тканей и лимфоотток. Это способствует более быстрому восстановлению после физических и эмоциональных нагрузок. Многие пациенты отмечают улучшение общего самочувствия, снижение ощущения напряжения и более качественный сон. Но важно понимать, что технология является частью комплексного оздоровления и не заменяет медицинское лечение.

[b]- Подходит ли такая процедура детям и подросткам?[/b]

- При отсутствии противопоказаний и после консультации врача она может использоваться в комплексных программах восстановления. Особенно это актуально для школьников, которые активно занимаются спортом, много времени проводят за компьютером или испытывают высокие учебные нагрузки.

- Если говорить шире, кому еще может быть интересна технология "МиоФлекс"? Только ли детям?

- Конечно, нет. Хотя сегодня мы говорим о подготовке школьников к учебному году, технология может быть полезна и другим людям, которые ежедневно испытывают высокие физические или эмоциональные нагрузки. Это спортсмены, которым важно быстрее восстанавливаться после тренировок, учителя, проводящие целый день на ногах и испытывающие серьезное эмоциональное напряжение, офисные сотрудники, которые много часов работают за компьютером, водители, медицинские работники. То есть всем, кто сталкивается с хронической усталостью, мышечным напряжением и стрессом.

Важно понимать, что "МиоФлекс" не является универсальным средством от всех заболеваний. Мы рассматриваем его как один из современных немедикаментозных методов, который после консультации специалиста может использоваться в комплексных программах восстановления и профилактики.

- Какие существуют противопоказания?

- Как и у большинства физиотерапевтических методов, они есть. Это наличие кардиостимулятора, беременность, острые инфекционные заболевания, эпилепсия, некоторые сосудистые заболевания, обострение хронических процессов и ряд других состояний. Поэтому перед процедурами обязательно проводится консультация специалиста.

- Если наши читатели заинтересуются этой технологией, куда они могут обратиться?

- Сегодня пройти курс оздоровительных процедур с использованием технологии "МиоФлекс" можно и в Бишкеке. Но я всегда рекомендую начинать с консультации специалиста. Врач оценит состояние здоровья, исключит возможные противопоказания и определит, будет ли такая методика полезна в конкретном случае. Только после этого можно подобрать индивидуальную программу восстановления или профилактики.

Записаться на консультацию и получить дополнительную информацию можно в центре "МиоФлекс Бишкек".

- Что бы вы посоветовали родителям в преддверии нового учебного года?

- Начать готовиться к школе не только с покупки учебников. Здоровый сон, полноценное питание, прогулки, физическая активность и своевременное восстановление помогают ребенку легче адаптироваться к учебному ритму. Чем спокойнее организм входит в новый учебный год, тем легче он переносит нагрузки, тем выше работоспособность и тем больше энергии остается не только на учебу, но и на активную жизнь.