Кыргызский парламент пошёл за львом

В середине марта в Кыргызстане возникло противостояние президента и Жогорку Кенеша, в ходе которого стороны обменялись взаимными претензиями и обидами. Тогда президент Садыр Жапаров чётно и однозначно дал понять парламентариям, чего он как глава государства ждёт от их деятельности и на какую депутатскую работу рассчитывает. Ровно через три месяца ситуация развернулась в логичном направлении: парламент объединился и решительно встал на сторону президента.

Некто Алмазбек Атамбаев (занимавший в своё время пост первого человека в государстве) тоже, помнится, критиковал депутатов. Скатывался даже до оскорблений, называя их чимкириками, - за то, что сначала привели его к власти, а потом вошли в комиссию по лишению его неприкосновенности…

Критика Садыра Жапарова была резкой, жёсткой, но интеллигентной и строго по делу. Касалась не личных обид, а сложившейся в стране политической ситуации в целом. Садыр Нургожоевич призывал депутатов прекратить внутренние распри, не допускать раскола и перестать заниматься мелкими хозяйственными вопросами вместо того, чтобы поднимать и решать глобальные проблемы общереспубликанского масштаба.

Неприятное для некоторых депутатов обращение президента было связано главным образом с печально известными февральскими событиями, когда Кыргызстан оказался на пороге государственного переворота, а Жогорку Кенеш, вместо того чтобы сплотиться ради развития страны и народного благополучия, стал делиться "на ту и эту стороны".

Теперь, по прошествии нескольких месяцев, когда "дело 75 аксакалов и Ташиева" рассматривается в суде, всплывают и другие факты и подробности, никак не красящие парламент и депутатов, обижавшихся на президента за порчу их имиджа. Писатель Гоголь когда-то сказал: "На зеркало неча пенять, коли рожа крива". То же самое, только другими словами, сказал весной депутатам Садыр Жапаров: никто, кроме их самих, не способен так испортить собственный имидж. И восстанавливать доброе имя следует тоже самим депутатам.

Сейчас, в середине июня, ряд депутатов предлагают создать комиссию для всестороннего изучения ситуации вокруг злополучного письма аксакалов - ситуации, в которой Жогорку Кенеш повёл себя, мягко говоря, непрофессионально. И добавить в круг вопросов, изучаемых комиссией, поведение бывшего спикера парламента Нурланбека Тургунбек уулу. "Все мы знаем, - сказал депутат Исманали Жороев, - что на следующий же день после выборов люди встречались в доме бывшего торага в Аксы. Там обсуждали, кто куда пойдёт, кто какой комитет возглавит, кто станет вице-спикером. Всё это решалось там".

Депутат Суйун Омурзаков отметил, что в самом начале по "письму аксакалов" необходимо было создать депутатскую комиссию и выяснить все подробности этого обращения: "Тогда мы бы всё узнали, заткнули бы рты некоторым, и они не говорили бы лишнего".

Его коллега Марлен Маматалиев вспомнил, что письмо должны были направить на рассмотрение комитета по конституционному законодательству: "Комитет внёс бы на палату три-четыре решения и сказал бы депутатам, что нарушается Конституция и так далее"…

Депутат Нурбек Сыдыгалиев призвал озвучить всю хронологию прохождения письма и назвать пофамильно всех должностных лиц, через которых бумага поступила в профильный комитет…

Вот уж поистине – "хорошая мысля приходит опосля". Но лучше поздно, чем никогда. Радует то, что сегодня депутаты самокритичны, законопослушны, едины и сплочены как никогда. И ведут себя как грамотные государственные мужи, способные решать вопросы посерьёзнее переноса с места на место мусорных контейнеров.

Вопросы приходится решать действительно серьёзные – исходя из серьёзности обвинения, предъявленного фигурантам уголовного дела о подготовке к насильственному захвату власти.

А между тем суд над бывшим председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и его предполагаемыми подельниками превращается в натуральный фарс. Заседания проходят в крайне эмоциональной и хаотичной обстановке. То допрос депутата Эльвиры Сурабалдиевой переходит в скандал с элементами истерики, когда Ташиев и Сурабалдиева перестают владеть собой и срываются на крик и взаимные обвинения личного порядка. То возникают споры и пререкания из-за присутствующих в зале журналистов. То в интернет сливаются оперативные материалы и видеозаписи допросов… Кто и зачем допускает дискредитацию процессуальной чистоты следствия? Кому и зачем выгодно превращать судебный процесс в эдакое политическое шоу?

Тут самое время опять подключиться депутатам, осознавшим всю степень ответственности за происходящее в стране. Они понемногу и подключаются. Депутат Максат Алымбеков резко высказался о невнятной позиции судьи и прокурора, допускающих неподобающее поведение подсудимых. "Если мы, народные избранники, промолчим, то завтра простые граждане на суде столкнутся с такой ситуацией. У нас есть возможность выступить здесь, с трибуны, и заявить о нарушении, но у простых людей такой возможности нет".

С точки зрения даже не закона, а здравого смысла действительно лучше было бы, пожалуй, сделать процесс закрытым… А что касается парламентариев – они рвутся в бой, и хором, и поодиночке бросившись доказывать народу, что избирал он их не напрасно. Заодно показывая президенту полную и безоговорочную солидарность.

Президент, откровенно говоря, и сам по себе достаточно силён, чтобы обойтись без депутатской поддержки. Не случайно депутат Маматалиев сравнил его со львом, на которого хотели напасть "шакалёнки". Садыр Жапаров, как и подобает льву, отбился от шакалов без особой посторонней помощи. Важно, что в ответственный момент депутаты сами не стали уподобляться шакалам и в полном составе перешли в лагерь льва – а значит, озаботились интересами страны и народа, отставив выяснение отношений и деление на группы и фракции.