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Казахстан пока не снимет ветеринарный контроль на границе с Кыргызстаном

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Для всего рынка ЕвразЭС существуют риски, связанные с ввозом зараженной продукции из Кырзызстана, подлежащей ветеринарному контролю. Эти риски также связаны с потерей Казахстаном статуса благополучия Международного эпизоотического бюро, передает Zakon.kz.

За последнее время в области ветеринарии и карантина выявлены 133 нарушения законодательства ЕвразЭС. Так, зафиксирован 41 факт ввоза шести опасных карантинных объектов (золотистая картофельная нематода, червец Комстока, восточная плодожорка, повилика, картофельная моль, азиатская ягодная дрозофила).

Кроме того, выявлены 66 фактов нарушений фитосанитарных требований. Также было выявлено 26 фактов незаконного ввоза продукции животного происхождения без ветеринарных документов (15) и с нарушениями правил оформления (11).

Власти Казахстана не пойдут на снятие ветеринарного контроля пока не удостоверятся в обеспечении кыргызской стороной соответствующего контроля.

URL: http://www.vb.kg/369171
Теги:
Казахстан
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Комментарии
nur iza
04.11.2017, 12:29
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 71
Минусов: 75
Комментариев: 87

ситуация с нан это как ребенок назло маме уши отморозить.назарбаев обижаясь на правду высказанную от Атамбаева вредит не только нам,но и своему народу.хорошо бы если он вышел из роли обиженного ребенка и начал думать не только о себе ,но и об окружающих ,ведь на то и посадили его на трон 

0
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RT RT
04.11.2017, 12:44
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 1

И не сминут, пока проблемы свои не решите.

-2
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Жалоба модератору
nur iza
04.11.2017, 12:59
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 71
Минусов: 75
Комментариев: 87

эт вы НАНУ?1С НИМ ДА С НИМ БЕДА ПРОБЛЕМ С ГОЛОВОЙ ДО .... НАДО БЫ РЕШИТЬ ПРОЛЕЧИТЬ А ТО ВОН КАК СВЯЗАЛСЯ С БАЛАПАНОМ ТАК ВСЕ

RT RT

И не сминут, пока проблемы свои не решите.

+2
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