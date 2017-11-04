Казахстан пока не снимет ветеринарный контроль на границе с Кыргызстаном

Для всего рынка ЕвразЭС существуют риски, связанные с ввозом зараженной продукции из Кырзызстана, подлежащей ветеринарному контролю. Эти риски также связаны с потерей Казахстаном статуса благополучия Международного эпизоотического бюро, передает Zakon.kz.

За последнее время в области ветеринарии и карантина выявлены 133 нарушения законодательства ЕвразЭС. Так, зафиксирован 41 факт ввоза шести опасных карантинных объектов (золотистая картофельная нематода, червец Комстока, восточная плодожорка, повилика, картофельная моль, азиатская ягодная дрозофила).

Кроме того, выявлены 66 фактов нарушений фитосанитарных требований. Также было выявлено 26 фактов незаконного ввоза продукции животного происхождения без ветеринарных документов (15) и с нарушениями правил оформления (11).

Власти Казахстана не пойдут на снятие ветеринарного контроля пока не удостоверятся в обеспечении кыргызской стороной соответствующего контроля.