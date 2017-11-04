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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Бабанова

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ВБ

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова и других лиц по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти и возбуждении национальной вражды. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.

Так, по результатам доследственной проверки установлено, что 28 сентября в ходе предвыборной агитации, кандидат на должность президента Бабанов провёл встречу с жителями микрорайона Амир Тимур (Он-Адыр) города Оша преимущественно узбекской национальности. Выступая перед собравшимися с публичной речью, он с целью получения голосов узбекской части населения высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению.

Проведенной комплексной филолого-политологической экспертизой установлено, что указанные публичные высказывания Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти. Также в соответствии с заключением государственной судебно-экспертной службы установлено, что в данном выступлении, опубликованном в электронных средствах массовой информации, признаков монтажа не обнаружено.

Уголовное дело для организации дальнейшего расследования направлено в ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/369175
Теги:
Омурбек Бабанов
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Комментарии
сули мули
04.11.2017, 11:50
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nur iza
04.11.2017, 12:17
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вполне заслуженно.все попытки дестабилизации в страны должны строго пресекаться органами чтоб те люди ,которые гоняться за своими корыстными целями пытаясь уничтожить стабильность в стране должны строго наказываться ,чтоб впредь для всех послужило уроком 

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Алмаз Мамбетов
04.11.2017, 12:27
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nur iza
04.11.2017, 12:34
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Токтогул Куват Уулу
04.11.2017, 12:58
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Из него не выйдет ни Аблязов, ни Ходорковский,

Нету хорды, принципов, разум плоский.

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Игорь И
04.11.2017, 13:51
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nur iza
04.11.2017, 14:18
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Комментариев: 87

эти двое как говорите в отличие от эт бабанова думают о простом народе,а не о своем кармане

Игорь И

А чё там Атамбаев говорил это не важно да ?? Ну конечно Бабанов же враг Сооронбая а так же Атамбаева и вы поддерживаете этих двух ,

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Токтогул Куват Уулу
04.11.2017, 15:22
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Комментариев: 15

сули мули

а почему атамбаеву можно разжигать региональную рознь называя нарынцев баранами, а таласцев нелюдью и потомками предателей манаса, и чтоб они присоединились к казахам!? Почему!? 

Вань, вы просто кыргызского не знаете и не поняли, что он не оскорблял таласцев. Речь шла о тех, кто не дал выступить губернатору и оборвал его, когда он декламировал эпос Манас.

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сули мули
04.11.2017, 18:14
Карма: -34
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Плюсов: 134
Минусов: 168
Комментариев: 212

Токтогул Куват Уулу

сули мули

а почему атамбаеву можно разжигать региональную рознь называя нарынцев баранами, а таласцев нелюдью и потомками предателей манаса, и чтоб они присоединились к казахам!? Почему!? 

Вань, вы просто кыргызского не знаете и не поняли, что он не оскорблял таласцев. Речь шла о тех, кто не дал выступить губернатору и оборвал его, когда он декламировал эпос Манас.

теперь, что на каждом митинге будем декламировать манаса, чтоб успокоить людей. Всех. кто будет митинговать будем сразу причислять к Абыке и их потомкам!?

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Karina Karimova
04.11.2017, 18:19
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Комментариев: 29

Ну этого следовало ожидать. Знал уже видимо и поэтому свалил якобы в отпуск.

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сули мули
04.11.2017, 18:28
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Комментариев: 212

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Karina Karimova
04.11.2017, 18:35
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Минусов: 19
Комментариев: 29

сули мули

Незря Атамбаев говорил, что кыргызский народ бараны, следующие за теке. И это единственное в чем я с ним согласен, действительно народ ни хрена ничего не понимает в реальной сжалившейся политической ситуации в сиране. Видимо поэтому он после себя оставляет зоотехника присматривать за нами)))

Ты че тут постоянно упражняешься? Ты наверное не кыргыз. Был бы кыргыз не возникал бы против чтения Манаса. Если как ты говоришь АША "оскорбил" таласских, то ты в данный момент оскорбляешь всех кыргызов называя их баранами. Тролль бабановский.

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Жалоба модератору
сули мули
04.11.2017, 18:36
Карма: -34
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Плюсов: 134
Минусов: 168
Комментариев: 212

Karina Karimova

сули мули

Незря Атамбаев говорил, что кыргызский народ бараны, следующие за теке. И это единственное в чем я с ним согласен, действительно народ ни хрена ничего не понимает в реальной сжалившейся политической ситуации в сиране. Видимо поэтому он после себя оставляет зоотехника присматривать за нами)))

Ты че тут постоянно упражняешься? Ты наверное не кыргыз. Был бы кыргыз не возникал бы против чтения Манаса. Если как ты говоришь АША "оскорбил" таласских, то ты в данный момент оскорбляешь всех кыргызов называя их баранами. Тролль бабановский.

Ну атамбаев раньше меня назвал нас баранами)))

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сули мули
04.11.2017, 18:37
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И да кстати на бабанова мне плевать.

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Наталья Дерябина
04.11.2017, 18:43
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Акрын,уважаемые! И шашпа.....Время покажет1

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