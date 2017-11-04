Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Бабанова

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова и других лиц по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти и возбуждении национальной вражды. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.

Так, по результатам доследственной проверки установлено, что 28 сентября в ходе предвыборной агитации, кандидат на должность президента Бабанов провёл встречу с жителями микрорайона Амир Тимур (Он-Адыр) города Оша преимущественно узбекской национальности. Выступая перед собравшимися с публичной речью, он с целью получения голосов узбекской части населения высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению.

Проведенной комплексной филолого-политологической экспертизой установлено, что указанные публичные высказывания Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти. Также в соответствии с заключением государственной судебно-экспертной службы установлено, что в данном выступлении, опубликованном в электронных средствах массовой информации, признаков монтажа не обнаружено.

Уголовное дело для организации дальнейшего расследования направлено в ГКНБ КР.