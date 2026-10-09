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Роналду обратился к Месси после его прощания со сборной Аргентины

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- Самуэль Деди Ирие
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Криштиану Роналду отреагировал на эмоциональное прощание Лионеля Месси со сборной Аргентины и выразил уважение своему многолетнему сопернику.

Месси провел последний матч за национальную команду перед более чем 85 тысячами болельщиков на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе. После встречи аргентинец опубликовал прощальное обращение, в котором признался, что уже скучает по выступлениям в футболке сборной.

"Это был невероятный путь, наполненный радостями и печальными моментами, но каждый пройденный шаг того стоил", - отметил Месси.

На публикацию аргентинца ответил Роналду. Португалец подчеркнул вклад Месси в историю национальной команды и выразил уважение его достижениям.

"Лео, столько лет ты защищал цвета своей страны и создал историю, которая останется навсегда. Я очень уважаю то, чего ты добился с Аргентиной. Обнимаю", - написал Роналду.

За карьеру в сборной Месси провел 208 матчей и забил 126 голов. Главным достижением форварда стала победа на чемпионате мира 2022 года. Также вместе с Аргентиной он дважды выигрывал Кубок Америки.

Обращение Роналду привлекло особое внимание болельщиков, поскольку на протяжении многих лет португалец и аргентинец были главными соперниками в мировом футболе, выступая за "Реал" и "Барселону" соответственно и регулярно конкурируя за крупнейшие индивидуальные награды.


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URL: https://www.vb.kg/462143
Теги:
футбол
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