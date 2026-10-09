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В Бишкеке задержали мужчину, ударившего парня на улице

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В Бишкеке сотрудники милиции установили и задержали мужчину, который ударил парня на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Инцидент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях. Запись была выявлена 6 октября в ходе мониторинга Instagram. На кадрах видно, как мужчина наносит удар одному из молодых людей.

По данным милиции, участником инцидента оказался гражданин Т.А., 1974 года рождения. Его установили и доставили в УВД Ленинского района.

В отношении мужчины составлен протокол по статье 126 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях (мелкое хулиганство). Он водворён в камеру временного содержания.

Собранные материалы направят в суд для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

В милиции напомнили о необходимости соблюдать общественный порядок и решать конфликты законными способами. Правоохранительные органы подчеркнули, что применение физической силы и агрессивное поведение недопустимы.


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URL: https://www.vb.kg/462181
Теги:
задержание, Бишкек, милиция
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