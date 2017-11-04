Источник: Омурбек Бабанов находится за пределами страны

Обвиняемый в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, а также возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды депутат парламента от фракцми "Республика-Ата-Журт" Омурбек Бабанов находится за пределами Кыргвзстана. Об этом сегодня, 4 ноября, "ВБ" сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что Бабанов вылетел 23 октября по маршруту Бишкек-Москва.

По некоторым данным, он находится в городе Сочи.