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Источник: Омурбек Бабанов находится за пределами страны

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Аида Джумашева

Обвиняемый в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, а также возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды депутат парламента от фракцми "Республика-Ата-Журт" Омурбек Бабанов находится за пределами Кыргвзстана. Об этом сегодня, 4 ноября, "ВБ" сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что Бабанов вылетел 23 октября по маршруту Бишкек-Москва.

По некоторым данным, он находится в городе Сочи.

URL: http://www.vb.kg/369180
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Комментарии
nur iza
04.11.2017, 13:22
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 71
Минусов: 75
Комментариев: 87

надо вернуть этого балапана и вдолбить неминуемость наказания да и по всей строгости закона 

0
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сули мули
04.11.2017, 18:19
Карма: -34
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 134
Минусов: 168
Комментариев: 212

А почему атамбаев не ответить за невыполнение своих обещаний- в 2011 году он обещал, что 2012 год бюджет будет профицитным, а на деле все годы его президеннства были дефтцитными!? Кто ответить за упущенное время и выгоду из-за провала с лиглас!? Зилалиев и Исаков в грудь себя били, что готовы отвечать за лиглас, а на деле пшик, надеются, что мы со временем все забудем!? 

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Karina Karimova
04.11.2017, 18:22
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Минусов: 19
Комментариев: 29

nur iza

надо вернуть этого балапана и вдолбить неминуемость наказания да и по всей строгости закона 

Это необязательно. Пусть там сидит и не возвращается. Главное - лишить его источников дохода чтобы не из чего было финансировать беспорядки.

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Гултегин Абдрасулов
04.11.2017, 19:52
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Мы не хотели третьей революции но сами доводят нас до этого. Не знаю как будет в дальнейшем Будущее Кыргызстана.

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