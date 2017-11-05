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Американка одновременно родила двойню от разных людей

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Жительница Калифорнии одновременно родила двойню от разных людей. Джессика Аллен вынашивала ребенка бесплодной пары из Китая и вскоре поняла, что беременна еще и от собственного мужа, сообщает Tengrinews со ссылкой на Science Alert.

Гонорар в 30 тысяч долларов за вынашивание чужого ребенка Джессика и ее муж Уорделл решили потратить на дом. Спустя два месяца после искусственного оплодотворения результаты УЗИ показали, что американка беременна двойней. Более того, оказалось, что это близнецы. Джессика рожала с помощью кесарева сечения. Сразу после появления на свет детей отдали китайской паре. Вскоре после осуществления анализа ДНК удалось установить, какой из двух младенцев был ребенком американцев.

Как отмечает издание, феномен оплодотворения второй яйцеклетки через некоторое время после начала беременности называется "суперфетацией". Такие случаи крайне редки.

URL: http://www.vb.kg/369197
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