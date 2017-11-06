Очередная авария и 10 погибших. Страшная автокатастрофа в Таш-Кумыре

ВО всем виноваты НПО и ГосДеп! Кирюха почему молчишь? напиши что думаешь - обвини кого нибудь. Может это Бабанов? или Сорос?))
Сегодня около полуночи на 457- километре произошла автокатастрофа с многочисленными человеческими жертвами.
По данным МЧС в результате столкновения автомашины "Honda Stepwgn" и газовоза "MAN" погибли восемь человек, в том числе шестимесячный ребенок. Еще двое пострадавших с различными травмами госпитализированы.
Как стало известно позже раненные, доставленные в больницу города Таш-Кумыр, скончались. Врачам не удалось их спасти.
Назначены необходимые экспертизы. Расследованием причин ДТП занимаются правоохранители.