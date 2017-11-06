Погода
$ 69.47 - 69.70
€ 80.78 - 81.28

Очередная авария и 10 погибших. Страшная автокатастрофа в Таш-Кумыре

1462  3
Кирилл Степанюк

Сегодня около полуночи на 457- километре произошла автокатастрофа с многочисленными человеческими жертвами.

По данным МЧС в результате столкновения автомашины "Honda Stepwgn" и газовоза "MAN" погибли восемь человек, в том числе шестимесячный ребенок. Еще двое пострадавших с различными травмами госпитализированы.

Как стало известно позже раненные, доставленные в больницу города Таш-Кумыр, скончались. Врачам не удалось их спасти.

Назначены необходимые экспертизы. Расследованием причин ДТП занимаются правоохранители.

URL: http://www.vb.kg/369214
Теги:
ДТП, погибшие, Таш-Кумыр, Кыргызстан, МЧС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Тимур Худяков
06.11.2017, 09:38
Карма: +92
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 130
Минусов: 38
Комментариев: 77

ВО всем виноваты НПО и ГосДеп! Кирюха почему молчишь? напиши что думаешь - обвини кого нибудь. Может это Бабанов? или Сорос?))

+1
Цитировать
Жалоба модератору
сули мули
06.11.2017, 10:02
Карма: -37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 145
Минусов: 182
Комментариев: 217

С тех пор как на Бабанова завели уголовщину в стране резко возросли случаи ДТП со смертельным исходом. "Совпадение? Не думаю" 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Барс
06.11.2017, 10:57

В России тоже участились ДТП но при этом ни Навального ни Путина не винят. Это просто несоблюдение ПДД. Кстати зарубежом очень много ДТП с участием граждан КР. И это не случайность. Кто помнит когда в Китай автобусами ездили ? Из 50 ДТП 38 совершали граждане КР . Скорее это не продажа прав а в самих людях. Все такие уверенные во всем но дорога не ринг чтобы соревноваться.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  