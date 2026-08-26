GPS и онлайн-мониторинг: обеспечение безопасности рабочих в тоннелях ЖД ККУ

Корреспондент VB.KG побывал на одном из тоннельных объектов железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан и узнал, как здесь контролируют безопасность рабочих.

Строительство тоннеля - это не только тяжелая техника и сложные инженерные работы. Одной из главных задач на объекте остается безопасность людей, которые ежедневно работают под землей. Для этого здесь действует система постоянного мониторинга.

Как рассказал VB.KG ответственный за тоннель №1 "Урумбаш" Юй Ян, перед спуском в тоннель каждый работник проходит регистрацию. Благодаря этому специалисты в любой момент знают, сколько человек находится внутри объекта.

При этом контролируется не только количество работников, но и их местоположение. На защитных касках сотрудников установлены специальные GPS-устройства. Информация с них поступает на компьютер, где в режиме реального времени можно увидеть, где находятся рабочие и как они перемещаются внутри тоннеля.

За системой наблюдают инженеры по безопасности. На объекте работают специалисты с китайской и кыргызской стороны. Они несут дежурство посменно и постоянно следят за ситуацией внутри тоннеля.

"Через компьютер мы можем видеть количество людей внутри тоннеля и их местоположение", - рассказал Юй Ян.

Безопасность обеспечивается не только с помощью технологий. Рабочие регулярно проходят инструктажи и обучение, чтобы знать, как действовать в различных ситуациях.

Для экстренной связи внутри тоннеля установлены телефоны. Кроме того, предусмотрена специальная кнопка для аварийных случаев. При ее нажатии подается сигнал, который позволяет оперативно оповестить находящихся внутри работников.

Таким образом, даже находясь на значительном расстоянии от выхода, специалисты на объекте могут контролировать ситуацию внутри тоннеля и оперативно реагировать в случае необходимости.

Автор: Тасиль Токтосунова