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Опять дожди. В ближайшие три дня погода в Кыргызстане будет неустойчивой

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Кирилл Степанюк

По данным Кыргызгидромета 6,7 и 8 ноября в Бишкеке ожидаются дожди. Осадки прекратятся только в среду. Дневные температуры воздуха в столице в ближайшие три дня понизятся до +10 градусов, а по ночам столбики термометров будут опускаться до 0 градусов.

Похолодание и осадки ожидаются во всех регионов Кыргызстана. На большей части территории республики, погода будет схожа с той, что установится в столичном регионе. А вот в Нарынскую область, похоже пришла зима. В этом регионе пройдет снег, а ночам будут преобладать отрицательные температуры -3… -8, в высокогорье заморозки до – 15 градусов.

"Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб", - говорится в сообщении Кыргызгидромета.

URL: http://www.vb.kg/369218
Теги:
Кыргызгидромет, погода, штормовое предупреждение, Бишкек
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