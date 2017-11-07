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Снова кровавое ДТП. На этот раз четверо погибших

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Аида Джумашева

В результате ДТП между селами Пригородное и Достук Аламудунского района Чуйской области погибло четыре человека. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что авария произошла накануне в 20.20 вечера. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в дерево. "В результате автокатастрофы один 25 летний мужчина был доставлен в городскую больницу №1. Тела двух человек 25 лет, 28 лет, и 31 года доставлены в морг БНИЦТиО, а также городской больницы №1. На место выезжало отделение военизированной пожарно-спасательной части. Они вытащили тела из авто", - проинформировали в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/369243
Теги:
ДТП, Чуйская область, МЧС
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Комментарии
сули мули
07.11.2017, 10:50
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Нам и Сирии не надо, такими темпами скоро все передохнем.(((

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Джумабек Суйеркулов
07.11.2017, 11:11
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Точно вымрем как динозавры ,если не остановим смерть на дорогах

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