Снова кровавое ДТП. На этот раз четверо погибших

В результате ДТП между селами Пригородное и Достук Аламудунского района Чуйской области погибло четыре человека. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что авария произошла накануне в 20.20 вечера. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в дерево. "В результате автокатастрофы один 25 летний мужчина был доставлен в городскую больницу №1. Тела двух человек 25 лет, 28 лет, и 31 года доставлены в морг БНИЦТиО, а также городской больницы №1. На место выезжало отделение военизированной пожарно-спасательной части. Они вытащили тела из авто", - проинформировали в ведомстве.