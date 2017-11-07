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Атамбаев: Народ Кыргызстана свято чтит память предков

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ВБ

Сегодня, 7 ноября, президент КР Алмазбек Атамбаев выступил с обращением по случаю Дней истории и памяти предков.

Текст обращения главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

В этом году 7-8 ноября в Кыргызстане впервые отмечаются как Дни истории и памяти предков.

По всей стране пройдут мероприятия, посвященные важнейшим историческим событиям в жизни многонационального народа Кыргызстана, почитанию памяти предков и исторических личностей.

Правительству поручено разработать соответствующие меры по реконструкции и благоустройству памятников истории, проведению научных исследований важнейших этапов развития нашего народа. В том числе, периода становления и расцвета Великого Кыргызского каганата, жизни кыргызов в эпоху Караханидов, лишений и трудностей, перенесенных во времена джунгарского нашествия и Кокандского ханства, а также непростой, но плодотворной и приведшей к возрождению кыргызской государственности совместной истории с народами России. Не менее важны исследования новейшей истории независимого Кыргызстана последних 26 лет, которые также полны драматизма и судьбоносных событий.

7 ноября также исполняется 100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции. Значение событий 1917 года в России, Февральской, затем Октябрьской революций, их влияние на мировую историю в целом, и историю Кыргызстана в частности, трудно переоценить.

Признание достижений советского периода сформировало в целом позитивное отношение в нашей стране к Октябрьской революции, сделало нерушимой дружбу между братскими народами Кыргызстана и России. С особой силой это проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда наши народы плечом к плечу сражались за свою общую тогда Родину – Советский Союз.

Народ Кыргызстана свято чтит память предков и всех, кто создавал основу сегодняшнего благополучия, кто сохранил и пронес через века имя нашего народа и наш древний язык, сделал возможным образование и укрепление независимой Кыргызской Республики.

Только осознавая историю и учитывая ее уроки можно правильно определять векторы будущего развития Кыргызстана, создавать прочную основу для будущих поколений и рассчитывать на то, чтобы наша страна заняла достойное место в современном мире.

Ибо тот, кто забывает прошлое, не найдет дорогу в будущее.

Президент

Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаев".

URL: http://www.vb.kg/369249
Теги:
Алмазбек Атамбаев, праздник
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Комментарии
Анарбек Алмазов
07.11.2017, 11:45
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 94
Минусов: 70
Комментариев: 58

Поздравляю с днем Великой Октябрьской социалистической революции - 7 ноября ! Благодаря этой революции в конечном итоге и был создан Кыргызстан. Благодаря этой революции Кыргызстан шагнул из отсталого бай-манапского наследия в новую эру равноправия, культуры, образования, науки !

Жаль, что политиканы бывших среднеазиатских республик, пытаются не только забыть свою историю. Кто-то вводит латиницу, считая, что кириллица мешает развитию страны, кто-то пытается изжить из памяти день, благодаря которому появилось наше государство, не понимая, что своими шагами они опять тянут свои страны в бай-манапство. Если бы политиканы уважали своих предков, они бы помнили, что кыргызское государство появилось именно благодаря усилиям своих же предков и благодаря социалистической революции ! 

Но, желание покрасоваться и "остаться в памяти народа", толкает некоторых на неадекватные поступки. Политики-манкурты уже забыли как сами и их родители ходили на парады и отмечали этот праздник. Не было бы революции - не было бы кыргызского государства !

С праздником !

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Жалоба модератору
Анарбек Алмазов
07.11.2017, 12:12
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 94
Минусов: 70
Комментариев: 58

Самая короткая память - у политиков и власть имеющих. В угоду политическому моменту и потребностям внешних врагов. Атамбаеву перед уходом удалось поссорить Кыргызстан с Казахстаном и Россией. Ушел бы тихо, с почетом, нет, устроил Кыргызстану блокаду, да и в России теперь смотрят на Кыргызстан как на ....

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