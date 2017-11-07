Атамбаев: Народ Кыргызстана свято чтит память предков

Сегодня, 7 ноября, президент КР Алмазбек Атамбаев выступил с обращением по случаю Дней истории и памяти предков.

Текст обращения главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

В этом году 7-8 ноября в Кыргызстане впервые отмечаются как Дни истории и памяти предков.

По всей стране пройдут мероприятия, посвященные важнейшим историческим событиям в жизни многонационального народа Кыргызстана, почитанию памяти предков и исторических личностей.

Правительству поручено разработать соответствующие меры по реконструкции и благоустройству памятников истории, проведению научных исследований важнейших этапов развития нашего народа. В том числе, периода становления и расцвета Великого Кыргызского каганата, жизни кыргызов в эпоху Караханидов, лишений и трудностей, перенесенных во времена джунгарского нашествия и Кокандского ханства, а также непростой, но плодотворной и приведшей к возрождению кыргызской государственности совместной истории с народами России. Не менее важны исследования новейшей истории независимого Кыргызстана последних 26 лет, которые также полны драматизма и судьбоносных событий.

7 ноября также исполняется 100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции. Значение событий 1917 года в России, Февральской, затем Октябрьской революций, их влияние на мировую историю в целом, и историю Кыргызстана в частности, трудно переоценить.

Признание достижений советского периода сформировало в целом позитивное отношение в нашей стране к Октябрьской революции, сделало нерушимой дружбу между братскими народами Кыргызстана и России. С особой силой это проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда наши народы плечом к плечу сражались за свою общую тогда Родину – Советский Союз.

Народ Кыргызстана свято чтит память предков и всех, кто создавал основу сегодняшнего благополучия, кто сохранил и пронес через века имя нашего народа и наш древний язык, сделал возможным образование и укрепление независимой Кыргызской Республики.

Только осознавая историю и учитывая ее уроки можно правильно определять векторы будущего развития Кыргызстана, создавать прочную основу для будущих поколений и рассчитывать на то, чтобы наша страна заняла достойное место в современном мире.

Ибо тот, кто забывает прошлое, не найдет дорогу в будущее.

Президент

Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаев".