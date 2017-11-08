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Бекешев: Нет денег на "Безопасный город", но 150 млн уходят на Игры

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Гулиза Авазова

В бюджете 2018 года не предусмотрены средства на установку камер на дорогах. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша.

"На "Безопасный город" нет денег, но 150 млн сомов уходят на Игры (прим. ред - Игры кочевников), а еще - на капитальное вложение 2,9 млрд сомов", - добавил он.

Также он предложил парламенту поручить двум комитетам Жогорку Кенеша сократить средства на вышеперечисленные цели и найти финансы на камеры на дорогах.

Напомним, в 2014 году правительством было принято решение о реализации проекта "Безопасный город", а в 2015-м победителем тендера была определена компания "Стилсофт Бишкек". Однако по инициативе МВД были начаты судебные разбирательства по вопросу отмены результатов тендера. Судебные иски поступили от компании "Стилсофт" и других участников тендера. На сегодня еще не завершены судебные процессы.

Затем правительство решило реализовать проект совместно с местными и правоохранительными органами, но в конце прошлого года сообщалось, что пилотный проект "Безопасный город" запустят на базе ОАО "Кыргызтелеком", так как там имеется большая часть проекта - разветвленная по всей республике телекоммуникационная сеть, развитая инфраструктура и специалисты.

URL: http://www.vb.kg/369280
Теги:
дороги, ДТП, парламент
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Комментарии
Karina Karimova
08.11.2017, 10:35
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 34
Комментариев: 36

Не очень то верится что камеры помогут в этом. Надо нарушителей за превышение скорости не просто штрафовать, а лишать прав на 6 месяцев. При повторном нарушении - отбирать права. В случае аварии по вине водителя, повлекшего смерть других людей в нормальных странах дают сроки заключения по 20-25 лет. Но даже при меньших сроках виновный должен понести наказание, а не откупиться, должне быть неотвратимость налказания. Но вот это самое невозможное в нашем коррумпированном обществе. Вот мне интересно чем закончилась история с аварией по дороге на Иссы-Куль из-за пьяной девки, в результате которой погили 4 человека включая беременную женщину? Отмазалась девка наверное? Чья то родственница небось была? Что то тишина.

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alika riza
08.11.2017, 10:52
Карма: -149
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 252
Минусов: 401
Комментариев: 535

нарушителям надо вдолбить по всей строгости закона.лишить права на несколько лет засадить в тюрьму чтоб хоть прочувствовали что они натворили,а то вон откупаются деньгами повторяют те же ошибки по несколько раз 

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