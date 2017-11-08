Бекешев: Нет денег на "Безопасный город", но 150 млн уходят на Игры

Не очень то верится что камеры помогут в этом. Надо нарушителей за превышение скорости не просто штрафовать, а лишать прав на 6 месяцев. При повторном нарушении - отбирать права. В случае аварии по вине водителя, повлекшего смерть других людей в нормальных странах дают сроки заключения по 20-25 лет. Но даже при меньших сроках виновный должен понести наказание, а не откупиться, должне быть неотвратимость налказания. Но вот это самое невозможное в нашем коррумпированном обществе. Вот мне интересно чем закончилась история с аварией по дороге на Иссы-Куль из-за пьяной девки, в результате которой погили 4 человека включая беременную женщину? Отмазалась девка наверное? Чья то родственница небось была? Что то тишина.