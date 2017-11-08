Бекешев: Нет денег на "Безопасный город", но 150 млн уходят на Игры

В бюджете 2018 года не предусмотрены средства на установку камер на дорогах. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша.

"На "Безопасный город" нет денег, но 150 млн сомов уходят на Игры (прим. ред - Игры кочевников), а еще - на капитальное вложение 2,9 млрд сомов", - добавил он.

Также он предложил парламенту поручить двум комитетам Жогорку Кенеша сократить средства на вышеперечисленные цели и найти финансы на камеры на дорогах.

Напомним, в 2014 году правительством было принято решение о реализации проекта "Безопасный город", а в 2015-м победителем тендера была определена компания "Стилсофт Бишкек". Однако по инициативе МВД были начаты судебные разбирательства по вопросу отмены результатов тендера. Судебные иски поступили от компании "Стилсофт" и других участников тендера. На сегодня еще не завершены судебные процессы.

Затем правительство решило реализовать проект совместно с местными и правоохранительными органами, но в конце прошлого года сообщалось, что пилотный проект "Безопасный город" запустят на базе ОАО "Кыргызтелеком", так как там имеется большая часть проекта - разветвленная по всей республике телекоммуникационная сеть, развитая инфраструктура и специалисты.