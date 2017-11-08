Целый год в Кыргызстане никто не занимался штрафами по контролю алкоголя

В течение года в Кыргызстане никто не занимался штрафами в сфере контроля за алкогольной продукцией. Об этом стало известно сегодня, 8 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, какой орган уполномочен контролировать нарушения в сфере оборота алкогольной продукции. В частности, кто занимается наложением штрафов в этой отрасли, после того как правительство своим постановлением передало функции налоговой службы по контролю за производством и/или оборотом этилового спирта Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По словам заместителя главы фискального ведомства Кубанычбека Кумашева, после передачи полномочий министерству, некоторые нормы не соответствовали друг другу. ГНС ведет контроль по акцизным маркам и за 9 месяцев этого года провела работу по торговле алкогольной продукцией без лицензии и реализации водки ниже установленных цен.

Бекешев возмутился ответом и снова переспросил, кто занимался штрафами после передачи функций налоговой службы в министерство. На что получил ответ от чиновников, что "никто".

Напомним, в прошлом году в ноябре правительство своим постановлением передало функции налоговой службы по государственному регулированию и контролю за производством и/или оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции министерству. Также ведомство получило функции по лицензированию производства и оборота этилового спирта, производства и оборота (хранение в целях производства или реализации, оптовая и розничная реализация) алкогольной продукции, декларированию объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сегодня Минсельхоз предложил узаконить данное постановление внесением поправок в Кодекс КР "Об административной ответственности".