Минсельхоз хочет узаконить контроль по производству и торговле алкоголем

Сегодня, 8 ноября, в парламенте Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации представило проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности".

В частности, в прошлом году правительство своим постановлением передало функции налоговой службы по государственному регулированию и контролю за производством и/или оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции министерству. Также ведомство получило функции по лицензированию производства и оборота этилового спирта, производства и оборота (хранение в целях производства или реализации, оптовая и розничная реализация) алкогольной продукции, декларированию объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В связи с вышеуказанным постановлением вносятся изменения в Кодекс КР об административной ответственности. Статьи кодекса обеспечивают соблюдение норм законов "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков", "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике", передаются уполномоченному государственному органу по контролю за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.