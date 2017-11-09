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Депутат: Запаса ГСМ в Кыргызстане хватит всего на две недели

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Гулиза Авазова

Запаса ГСМ в Кыргызстана хватит всего на две недели. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил депутат Исхак Пирматов на заседании Жогорку Кенеша.

Как уточнил депутат, после вступления в ЕАЭС в Кыргызстан без пошлин поступает ГСМ. Однако с 12 октября ни один вагон не может въехать или выехать из Кыргызстана. "Скоро уже месяц, а запаса топлива у нас хватит всего на недели две", - добавил он.

Пирматов добавил, что если ввозить топливо с пошлинами, то бензин подорожает.

"Ни правительство, ни Ассоциация нефтетрейдеров не дают информацию. Все делают вид, что ничего не происходит. Министерства ведут переговоры, однако этот вопрос можно решить на уровне вице-премьер-министра", - добавил он.

Он предложил правительству сказать открыто народу, что подорожает бензин.

Также завод "Джунда" пообещал ввоз сырой нефти в размере миллиона тонн, однако не смог выполнить запланированный объем.

URL: http://www.vb.kg/369301
Теги:
дороги, парламент
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