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Сооронбай Жээнбеков о Казахстане, правительстве и русском языке в КР

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В середине октября в Кыргызстане прошли президентские выборы, победу на которых одержал бывший премьер страны Сооронбай Жээнбеков. Инаугурация намечена на 24 ноября. В преддверии официального вступления в должность избранный глава государства рассказал РИА Новости о том, какими он видит будущее республики, перспективы развития отношений с соседями и участие страны в интеграционных процессах в регионе.

- Уважаемый Сооронбай Шарипович, президентские выборы в Кыргызстане признаны международным сообществом, однако некоторые международные наблюдатели отметили также и нарушения. Что лично вас огорчило и приятно удивило в ходе президентской гонки?

- В стране проделана огромная работа для установления системы, которая обеспечила бы честные и прозрачные выборы, исключающая всяческие нарушения, в том числе вбросы, карусели. Начата выдача гражданам новых электронных биометрических паспортов. Нынешние выборы стали третьими по счету, которые были проведены с помощью биометрических данных, ранее мы успешно провели парламентские выборы 2015 года и выборы в местные советы 2016 года. И я могу с уверенностью сказать, что с каждым разом проведение выборов с помощью биометрических данных обеспечивает все большую прозрачность выборов и эта система себя полностью оправдала.

Если вспомнить, как проходили выборы в Кыргызстане, скажем, в том же 2009 году, когда исход выборов был предрешен, а оппозиция подвергалась немыслимым гонениям, то на сегодня у нас были созданы равные условия для всех кандидатов и политических партий. В этих целях я подал в отставку с поста премьер-министра. Ни один из кандидатов наперед не мог сказать, какими будут результаты выборов. Каждый из нас полагался лишь на выбор народа. Но, к сожалению, мы столкнулись с другой проблемой - это проблема подкупа голосов, что, конечно же, не может не огорчать. Но народ Кыргызстана вновь продемонстрировал свою политическую зрелость.

- Считаете ли вы целесообразным досрочный роспуск и выборы нового парламента для обеспечения устойчивости правящей коалиции в Жогорку Кенеше? Возможно ли, на ваш взгляд, такое развитие событий в ближайшее время?

- Пока не видно признаков такого политического кризиса, который может спровоцировать роспуск парламента. Для того чтобы проводить новые парламентские выборы, должны быть веские основания.

- С декабря в действие вступит ряд поправок в конституцию, сокращающих полномочия президента. Считаете ли вы, что они позволят воплотить в жизнь ваши предвыборные обещания? Легко ли вам будет коммуницировать с премьер-министром Сапаром Исаковым?

- У президента по Конституции достаточно полномочий. Никто, кроме главы государства, не может выполнять функции по координации взаимодействия ветвей государственной власти без ущерба для их независимости и самостоятельности. Поправки в Конституцию направлены на то, чтобы в стране был сильный президент, сильный парламент, более устойчивое правительство, независимая и более ответственная, чем раньше, судебная система. В целом поправки, которые вступают в силу с 1 декабря, направлены на укрепление устойчивости новой политической системы.

У нас сильная команда. В новом правительстве Кыргызстана много молодых профессионалов, и они нацелены на серьезные реформы. Наша команда умеет работать. Когда я был премьер-министром, нам удалось добиться роста экономики почти на 12%. Думаю, мы будем работать в таком же успешном ключе с Сапаром Исаковым - как одна единая команда. Молодое правительство в настоящее время нуждается в сильной поддержке. Если президент является гарантом реформ, премьер должен стать их движущей силой, мотором.

Я не собираюсь в своей деятельности подменять правительство, вмешиваться в оперативные вопросы, у него свои полномочия. Вместе с тем президент в Кыргызстане занимается вопросами стратегического планирования. В этом он работает рука об руку с премьер-министром.

- Одной из центральных задач на посту президента будет определение линии внешней политики страны. Каким вы видите место республики в глобальной системе международных отношений, а также ее региональную роль?

- Кыргызская Республика является первой и единственной страной в постсоветской Центральной Азии с парламентской демократией. Международные организации, включая ООН, признают Кыргызскую Республику как одно из самых свободных и стабильных государств с сильным гражданским обществом на евразийском пространстве. В этом плане думаю, что роль Кыргызстана как образца демократического государства в регионе будет только возрастать.

Кроме того, сейчас правительство работает над реализацией национальной программы цифровой трансформации, которая позволит стране стать региональным пионером в построении цифровой экономики. Также нельзя забывать и про транзитный потенциал республики. Со времен Великого шелкового пути территория республики была мостом, который соединял Запад и Восток. На фоне возрождения Шелкового пути и создания новых экономических поясов и транспортных коридоров думаю, что удобное географическое положение Кыргызстана позволит стране вновь стать связующим звеном между Азией и Европой.

В целом глобализация и развитие интеграционных процессов превращают мир в объединенную систему, государства становятся взаимозависимыми. Однако также нарастает международный терроризм, экстремизм, киберпреступность и другие виды угроз, которые требуют консолидации усилий всех стран, включая страны Центральной Азии. Соответственно, Кыргызстан продолжит принимать активное участие в решении вопросов международной повестки дня не только в области безопасности, но и проблем, связанных с развитием горных стран, не имеющих выхода к морю, экологических, религиозных проблем и других.

- Что вы думаете о перспективах СНГ и ЕАЭС, продолжит ли Кыргызстан свое участие в этих региональных организациях? Возможен ли вариант выхода страны из них и в каком случае?

- СНГ является основной диалоговой площадкой взаимодействия стран на постсоветском пространстве. Есть определенные проблемы, связанные с эффективностью деятельности организации, в этой связи необходимо адаптировать ее работу к современным реалиям.

Касательно ЕАЭС хотел бы сказать, что вступление Кыргызстана было обусловлено необходимостью развивать экономику государства. Это достаточно молодое объединение, и в нем есть свои проблемы и шероховатости. Если исходить из общего потенциала ЕАЭС, то перспективы у Союза большие, но, к сожалению, различный уровень экономик государств-членов, а также внутренняя конкуренция вносят свои коррективы в его деятельность. Еще имеется ряд изъятий и барьеров во внутренней торговле, которые следует устранить. Кроме того, все официально достигнутые договоренности, подписанные соглашения должны работать в полной мере. Только при таких условиях Союз достигнет общих целей и задач.

- Есть ли у вас план по урегулированию взаимоотношений с Казахстаном и как вы будете выстраивать отношения с Астаной?

- Кыргызско-казахстанские отношения основаны на общности истории, культуры, духовных ценностей, добрососедства и братства. Текущие проблемы носят временный характер, тем более стороны провели ряд переговоров по их урегулированию. Уверен, в скором времени все имеющиеся вопросы будут сняты.

- Отношения между Кыргызстаном и Россией в последние годы развиваются весьма динамично. Какими вы их видите в дальнейшем? Исходя из вашего опыта работы главой правительства, в каких сферах сотрудничества необходимо приложить больше усилий?

- Во всех сферах. Россия есть и будет основным стратегическим партнером Кыргызской Республики. Как вы отметили, в последние годы отношения с Россией динамично развиваются, и я буду прилагать усилия для дальнейшего укрепления данного курса. В целом нам необходимо и далее наращивать политический диалог, сотрудничество в области безопасности, активизировать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также способствовать культурно-гуманитарному сотрудничеству.

- В вашей биографии написано, что некоторое время вы работали учителем русского языка в школе. Считаете ли вы необходимым поддерживать и сохранять статус русского как языка межнационального общения в республике? Каково ваше отношение к переходу ряда соседних тюркоязычных государств на латиницу? Чем оно, на ваш взгляд, вызвано?

- Русский язык в нашей стране имеет статус официального и сохранит этот статус. Это закреплено Конституцией. Русский язык - язык дружбы, один из языков ООН. Я учился в русской школе. И для меня, как и для многих кыргызстанцев, русский язык стал окном в большой мир науки, знаний, литературы и искусства. Знание языков, в том числе русского, самый короткий путь к развитию личности. Кыргызстанцы в идеале должны знать три, а в лучшем случае еще больше языков.

Наша молодежь отлично понимает это, учит разные языки. Мир становится для них не таким глобальным и сложным для путешествий, получения образования. И к нам приезжают много иностранцев, туристов, поэтому знание языков только обогащает жизнь человека. Что касается перехода на латиницу, считаю, что это внутренние дела и решения каждого государства.

- Вы до этого момента мало находились в сфере публичной политики, и читателям почти ничего не известно о вашей семье, а также о будущей первой леди. Позвольте узнать немного, чем они занимаются в жизни. Чем увлекаетесь вы в свободное от работы время? У вас есть хобби?

- Супруга занимается домашним хозяйством, ведет небольшой семейный бизнес в сфере сельского хозяйства и животноводства. Дочь - студентка, недавно подарила нам внука. Младший сын школьник, учится в третьем классе. В свободное время занимаюсь чтением книг, люблю длительные пешие прогулки. В молодости увлекался игрой в волейбол, иногда в свободное время с удовольствием могу поиграть в эту игру.

URL: http://www.vb.kg/369311
Теги:
Казахстан, Россия, русский язык, СНГ, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
sarishkin jva
08.11.2017, 16:26
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Комментариев: 9

очень надеюсь что все обиды елбасы пройдут и все станет свои места 

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Жалоба модератору
сули мули
08.11.2017, 17:20
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Комментариев: 224

Даже не представляю, как тахсыр Жээнбеков с бокалом вина в руках на фоне наряженной елки будет нас с Новым годом поздравлять, ей богу не представляю))) 

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Жалоба модератору
Клара Бессон
08.11.2017, 17:23
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Комментариев: 1

Очень лаконично и четко.

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