Поправки в закон об автодорогах сократят откаты в адрес Минтранса

Сегодня, 9 ноября, депутаты Жогорку Кенеша рассматривают поправки в Закон "Об автомобильных дорогах".

Отметим, законопроект предусматривает усиление ответственности подрядчиков при строительстве автомобильных дорог, повышение качества и обеспечение гарантий по своевременному обслуживанию дорог.

Поправки позволяют увеличить гарантийный срок на не менее пяти лет для реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог - не менее трех лет.

По действующему закону гарантийный срок составляет не менее двух лет, а для реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог - не менее одного года.

Однако, по мнению замминистра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева, гарантийный срок должен быть увеличен только до трех лет. Это вызвало бурю эмоций и недоумение у депутатов, которые отмечают, что выйти против законопроекта - не думать о будущем страны.

В частности, депутат Рыскелди Момбеков (СДПК) отметил, что из-за увеличения гарантийного срока снизятся откаты, и это основной страх чиновников. Он добавил, что ранее во время рассмотрения этого законопроекта министр был согласен на увеличение гарантийного срока до 5 лет, однако замминистра говорит о трех годах. "Я не могу понять, почему такие разные мнения в одном министерстве? Кто руководит министерством, "Чайна роад?" - спросил он.

Также Момбеков заметил, что замминистра говорит о том, что цена дорог увеличится, а на самом деле снизится откат в адрес министерства. "Вот вы говорите о местных компаниях, какие местные компании строят дороги, вот например, Бишкек-Кара-Балту и Север-Юг?" - спросил он у замминистра.

В ответ из уст замминистра прозвучали ответы: "Чайна Роуд" и "Чайна Рейлвэй".

Также депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) заметил, что необходимо поддержать законопроект, и то же самое посоветовал замминистра, если тот думает о будущем страны.

По словам Мирлана Жээнчороева ("Республика – Ата-Журт"), этот законопроект может разрушить схему и бизнес верхушки Минтранса. "Вам нужно защищать национальный интерес, а вы делаете наоборот. У вас есть свой интерес, поэтому и не поддерживаете законопроект", - добавил он.

Также выступили за поддержку законопроекта несколько депутатов, которые отметили необходимость этих поправок, так как дороги в последнее время строятся все хуже и хуже. Кроме того, они отметили существование коррупции в министерстве.

В заключение один из инициаторов законопроекта - Марат Аманкулов (СДПК) добавил, что он не понимает позицию замминистра, хотя сам министр недавно согласился на гарантийный срок не менее 5 лет. "Вы сейчас боитесь отпугнуть инвесторов, но дороги строятся либо за бюджетные средства, либо за гранты", - добавил он.

Затем Аманкулов попросил поддержать данный законопроект, в итоге его отправили на голосование.