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Чиновников будут выгонять с заседания ЖК, если они придут неподготовленными

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Гулиза Авазова

Сегодня, 9 ноября, депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели поправки в Закон "О таможенном тарифе Кыргызской Республики".

Законопроект позволит урегулировать экспорт сырья в виде руды и концентратов, содержащих драгоценные металлы.

Однако в ходе обсуждения законопроекта депутаты не смогли получить ни одного ответа, удовлетворившего бы их вопросы, от замглавы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

В связи с чем почти каждый выступивший с вопросами депутат выражал свои возмущения, а затем Сайдулла Нышанов предложил отправить постановление от имени спикера, чтобы премьер-министр рассмотрел чиновника на соответствие занимаемой должности.

На что спикер ответил, что этот вопрос он возьмет под личный контроль, и в следующий раз неподготовленного чиновника выгонят с зала заседаний.

URL: http://www.vb.kg/369370
Теги:
закон, золото, парламент, промышленность
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