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Мэрия вновь креативит. Муниципалитет распространил ролик о ценности воды

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Алексей Тимаев

В информационной записи подробно рассказывается, какой путь проделывает питьевая вода из подземных источников до нашего дома.

"Живительная влага добывается с глубины 150 метров. В Бишкеке 300 скважин обеспечивают подъем воды. Под Бишкеком находится разветвленная сеть водопроводных труб протяженностью 1423 километра. Сложную систему водоснабжения обслуживают 209 единиц спецтехники и 1530 работников муниципального предприятия "Бишкекводоканал". Работа ведется круглосуточно", - говорится в видеозаписи.

По информации производственного эксплуатационного управления, ежегодно городу подается 114 млн м³ чистой питьевой воды, часть из которой используется не по назначению. Живительную влагу некоторые горожане используют для полива и технических нужд. Только в одном протекающем кране струйка воды толщиной в спичку сливает в канализацию 400 литров драгоценной воды ежедневно.

Мэрия Бишкека призывает горожан бережно относиться к питьевой воде.

URL: http://www.vb.kg/369378
Теги:
Бишкекводоканал, вода, Бишкек
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