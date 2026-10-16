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Кыргызстан намерен расширять инвестиционное сотрудничество с Гонконгом

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Кыргызстан и Гонконг рассматривают возможности реализации совместных проектов в сферах туризма, халяльной пищевой промышленности и исламских финансов. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте.

Перспективы сотрудничества обсудили заместитель главы агентства Мээримбек Койчуманов и делегация Китайско-Гонконгской международной торгово-экономической ассоциации (CHKETIA) во главе с вице-президентом Уильямом Чаном.

Во встрече также приняли участие представители туристической компании Sky Angel Travel (Asia) Limited.

Мээримбек Койчуманов представил инвестиционные возможности Кыргызстана и перспективные направления для реализации совместных проектов.

Особое внимание стороны уделили привлечению зарубежных инвестиций, укреплению деловых связей и расширению экономического взаимодействия.

По итогам встречи участники выразили заинтересованность в продолжении переговоров и развитии взаимовыгодного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/462354
Теги:
инвестиции, Китай, туризм, сотрудничество, Кыргызстан
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