"Купи -продай" на внешнем рынке. Объем торговли со странами ЕАЭС увеличился

Объем торговли между КР и странами ЕАЭС в этом году увеличился на 11,6%. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил заместитель председателя Национального статистического комитета Баисбек Касымбеков.

Так, за девять месяцев этого года объем взаимной торговли Кыргызстана со странами Евразийского экономического союза по сравнению с аналогичным периодом составил 1 миллиард 708,3 млн. Объем экспорта товаров повысился на 32,2%, импорта - на 5,8%.

По данным Нацстаткома, наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию – 57,7% и Казахстан – 40,1%.

В экспорте товаров в ЕАЭС наибольшую долю занимают руды и концентраты благородных металлов – 18,8%; одежда – 17,6%; обувь – 10,8% молочные продукты – 6,7%, фрукты сушеные – 4,7%, части и принадлежности для автомобилей и тракторов – 4%.