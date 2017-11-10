Сегодня: экстренное заседание, топливо дорожает, ЕС к сотрудничеству открыт

Экстренное заседание правительства. Премьер-министр созвал совещание, чтобы разобраться в том, что происходит на автомобильных дорогах Кыргызстана. Перед началом разбора полетов с ответственными лицами Сапар Исаков привел шокирующую статистику, - "С 1 по 9 ноября в республике зарегистрировано 208 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 42 наших гражданина, более трехсот получили ранения".

Глава правительства подчеркнул, что работы по проекту "Безопасный город" ведутся, но пока эта программа буксовала на разных уровнях не без помощи отдельных заинтересованных лиц, было упущено слишком много времени. Еще раз, вернувшись к статистике смертельных ДТП, Исаков подчеркнул: "Это страшные цифры, в которые необходимо вдуматься. Мы должны предпринять те шаги, при помощи которых сможем изменить ситуацию и корректировать нашу работу. Запланированные проекты "умные города" завершим в течение двух лет. Но до этого нужно что-то делать".

Предварительно известно, что правительством принято решение об упразднении патрульной милиции, вместо этой структуры создается Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения и увеличивается штатная численность сотрудников.

Рост цен на горючее. С сегодняшнего дня стоимость топлива на автозаправочных станциях в Бишкеке подросла еще на 1–1,5 сома. Очередное подорожание, возможно, не последнее, предупреждают специалисты. Все дело в том, что российские НПЗ, поставляющие топливо в нашу республику, подняли отпускные цены, кроме того, на ряде крупных нефтеперерабатывающих заводов начался плановый ремонт, что тоже является фактором, влияющим на повышение. Литр Аи-95 сейчас стоит 41,5–42,5 сома, Аи-92 торгуется в пределах 38,7–40 сомов, ДТ повысилось в цене до 36,7–38 сомов.

Что касается дефицита бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, на этот счет высказывались определенные опасения в парламенте: как утверждают чиновники, запаса имеющихся горюче-смазочных хватит на несколько месяцев. Кроме того, сейчас Кыргызстан решает вопрос с Россией об увеличении объемов поставки нефтепродуктов. В общем, правительство дает понять, что работает над тем, чтобы избежать дефицита и удерживать адекватный уровень цен.

ЕС готов развивать сотрудничество с Кыргызстаном. Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бишкек прошел на весьма позитивной и даже оптимистичной ноте. Гостья провела плодотворные переговоры с первыми лицами государства и получила из рук президента Атамбаева орден Дружбы.

В ходе состоявшихся встреч с главой государства и руководителем правительства посланница ЕС отметила, что Европейский союз уже в ближайшее время будет готов начать переговоры по заключению нового Соглашения об углубленном партнерстве и сотрудничестве с Кыргызстаном. Брюссель также выразил намерение поддерживать меры, направленные на развитие экономики республики. Так, Могерини поздравила Атамбаева с успешным проведением президентских выборов, которые, по ее признанию, были честными и открытыми.

Сбил ребенка и скрылся. Дорожно-транспортное происшествие, которое едва не привело к трагедии, произошло накануне в селе Чаек Нарынской области. Водитель на неустановленной машине наехал на 8-летнего школьника, не оказав пострадавшему помощь, он уехал в неизвестном направлении. С заявлением в милицию обратилась мать мальчика, который сейчас находится в больнице.

Уже через несколько часов после случившегося сотрудники МВД установили марку машины, на которой было совершено ДТП, и начали поиски владельца транспортного средства. Виновником наезда оказался 23-летний местный житель. Его автомобиль "Субару-Импреза" водворен на штрафную стоянку. В целях проведения всестороннего и объективного расследования назначен ряд экспертиз.

Ушел добровольно. Полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов написал заявление по собственному желанию. О причинах отставки чиновника ничего не сообщается, однако известно, что поданное им прошение было удовлетворено достаточно быстро. Кудайбергенова проводили с занимаемой должности, организовав по этому поводу небольшое торжество.

Сегодня же стало известно имя нового руководителя региона. Глава кабинета министров Сапар Исаков подписал распоряжение о назначении на должность полпреда правительства в Чуйской области Улана Карагулова. Известно, что ему 38 лет, ранее он успел поработать в налоговых органах, а до последнего времени был акимом Кеминского района.

Погода на выходные. В субботу и воскресенье в Кыргызстане будет солнечно и немного потеплеет. В Бишкеке 11 и 12 ноября воздух прогреется до +12...+17 градусов. Такие достаточно комфортные условия располагают не только к прогулкам, но и к выездам на природу. Впереди зима, и пока можно погреться на солнышке, такой возможности лучше не упускать.

Что касается следующей недели, то в соответствии с прогнозом, размещенным на сайте Gismeteo, по крайней мере до 20 ноября какого-то резкого похолодания или обильных осадков в Кыргызстане не ожидается. Погода изменится в третьей декаде последнего осеннего месяца – ударят заморозки и выпадет снег.