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Пропавшие в Бишкеке школьницы нашлись в Оше

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Аида Джумашева

Пропавшие в Бишкеке школьницы нашлись. Об этом сегодня, 11 ноября, "ВБ" сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, девочки нашлись в Оше сегодня днем.

Подробности данного дела в ведомстве пообещали сообщить позже.

Напомним, два дня назад в столице пропали две школьницы 12 и 13 лет. По сообщению правоохранительных органов, 8 ноября девочки вышли из дома в 11.00 утра и не вернулись. До школы, расположенной на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева, они не дошли. По словам очевидцев, детей видели в кинотеатре VEFA центра.

URL: http://www.vb.kg/369465
Теги:
дети, Ош, розыск, МВД
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Комментарии
Бишкек 13
11.11.2017, 17:59

Уфффф наконец-то нашлись, я переживал прям как будто они мои дочурки! Теперь вопрос милиционерам, как они там оказались? Виновный сидит в сизо?

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