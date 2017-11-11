Пропавшие в Бишкеке школьницы нашлись в Оше

Уфффф наконец-то нашлись, я переживал прям как будто они мои дочурки! Теперь вопрос милиционерам, как они там оказались? Виновный сидит в сизо?
Пропавшие в Бишкеке школьницы нашлись. Об этом сегодня, 11 ноября, "ВБ" сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, девочки нашлись в Оше сегодня днем.
Подробности данного дела в ведомстве пообещали сообщить позже.
Напомним, два дня назад в столице пропали две школьницы 12 и 13 лет. По сообщению правоохранительных органов, 8 ноября девочки вышли из дома в 11.00 утра и не вернулись. До школы, расположенной на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева, они не дошли. По словам очевидцев, детей видели в кинотеатре VEFA центра.