Пропавшие в Бишкеке школьницы нашлись в Оше

Пропавшие в Бишкеке школьницы нашлись. Об этом сегодня, 11 ноября, "ВБ" сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, девочки нашлись в Оше сегодня днем.

Подробности данного дела в ведомстве пообещали сообщить позже.

Напомним, два дня назад в столице пропали две школьницы 12 и 13 лет. По сообщению правоохранительных органов, 8 ноября девочки вышли из дома в 11.00 утра и не вернулись. До школы, расположенной на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева, они не дошли. По словам очевидцев, детей видели в кинотеатре VEFA центра.