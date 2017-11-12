Погода
$ 69.66 - 69.94
€ 81.12 - 81.77

Найденных в Оше девочек забрали родители

758  0

Найденных в Оше девочек забрали родители. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По их данным, в Оше несовершеннолетних никто не ждал.

"Выяснилось, что девочки в день пропажи приехали на рынок "Дордой", сели в такси и приехали в Ош. Одна из них продала свою золотую цепочку. На вырученные деньги они оплатили такси и комнату в гостинице. Причиной побега несовершеннолетние назвали сложные отношения с родителями – якобы взрослые часто их ругали. Беглянок нашли сотрудники правоохранительных органов в гостинице "Ош Нуру" по разосланной ориентировке. В настоящий момент девочек забрали родители и увезли в Бишкек", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, два дня назад в столице пропали две школьницы 12 и 13 лет. По сообщению правоохранительных органов, 8 ноября девочки вышли из дома в 11.00 утра и не вернулись. До школы, расположенной на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева, они не дошли. По словам очевидцев, детей видели в кинотеатре торгового центра VEFA.

URL: http://www.vb.kg/369466
Теги:
дети, УВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  