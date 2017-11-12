Найденных в Оше девочек забрали родители. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По их данным, в Оше несовершеннолетних никто не ждал.

"Выяснилось, что девочки в день пропажи приехали на рынок "Дордой", сели в такси и приехали в Ош. Одна из них продала свою золотую цепочку. На вырученные деньги они оплатили такси и комнату в гостинице. Причиной побега несовершеннолетние назвали сложные отношения с родителями – якобы взрослые часто их ругали. Беглянок нашли сотрудники правоохранительных органов в гостинице "Ош Нуру" по разосланной ориентировке. В настоящий момент девочек забрали родители и увезли в Бишкек", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, два дня назад в столице пропали две школьницы 12 и 13 лет. По сообщению правоохранительных органов, 8 ноября девочки вышли из дома в 11.00 утра и не вернулись. До школы, расположенной на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева, они не дошли. По словам очевидцев, детей видели в кинотеатре торгового центра VEFA.