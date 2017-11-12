В больнице скончался депутат ЖК Улан Чолпонбаев

В больнице скончался депутат Жогорку Кенеша Улан Чолпонбаев.

В бишкекском госпитале 11 ноября парламентарий впал в кому. В лечебнице он находился в связи с проблемами почек. Вечером того же дня сообщили, что Чолпонбаев умер.

Улану Чолпонбаеву было 40 лет. Он окончил Международный университет Кыргызстана, Высшие экономические курсы им.Плеханова в Москве (Россия).

Работал в таможенном терминале аэропорта "Манас", руководил фармацевтической компанией. Был основателем рекламного агентства Adver Group и политической партии "Табылга".

Являлся депутатом 5 и 6 созывов Жогорку Кенеша КР.

У Улана Чолпонбаева остались двое малолетних детей.

Похороны состоятся 13 ноября в Бишкеке.