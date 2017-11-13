В ЖК предлагают установить мировую цену на электроэнергию золотодобытчикам

Депутат Акылбек Жапаров предлагает всем золотодобывающим компаниям установить цену на электроэнергию, как во всем мире – по 0,6 цента. Такое предложение парламентарий озвучил сегодня, 13 ноября, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Депутат обратился к чиновникам и отметил, что эти компании продают золото по мировым ценам. "Уже год обещаете установить мировую цену, но до сих пор не сделали. Вот уже заработал "Талдыбулак Левобережный", нужно же искать дополнительные источники", - добавил он.

В свою очередь глава "Востокэлектро" Бакыт Сыдыков ответил, что "Кумтор" потребляет 110 киловольт и обслуживается напрямую с НЭСКа.

"Востокэлектро обслуживает компании, потребляющие ниже 35 киловольт. В последнее время у нас обслуживается два филиала "Кыргызалтына" - рудники Солтон-Сары и Макмал, и в год мы заработали 50 млн сомов", - сказал он.

Отметим, комитет рассматривает кредитное соглашение между КР и Европейским банком реконструкции и развития для проекта реабилитации ОАО "Востокэлектро".