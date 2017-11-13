В ЖК предлагают снизить тарифы на электроэнергию фермерам

В комитете по бюджету и финансам Жогорку Кенеша предложили снизить тарифы на электроэнергию сельскохозяйственникам. Такое предложение внес сегодня, 13 ноября, депутат Акылбек Жапаров на заседании комитета.

По его словам, сельское хозяйство нужно вывести из категории "промышленное предприятие", где тарифы на электроэнергию дороже. Именно по этой причине эта отрасль не развивается.

Отметим, ранее Жапаров предложил поднять тарифы на электроэнергию всем золотодобывающим компаниям в стране. "Вы не поднимаете тарифы там, где нужно и не ищете дополнительных источников для бюджета", - обратился он к членам правительства.