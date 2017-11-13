Сегодня: в РАЖ снова интриги, кровавые выходные, план Исакова

Борьба за мандат. Во фракции "Республика – Ата-Журт" опять интриги. Разворачивается борьба за место в парламенте, которое занимал Улан Чолпонбаев. Он скончался в минувшую пятницу в результате заболевания почек. В РАЖ тем временем начались интриги и торги по поводу того, кто же должен стать следующим по очереди депутатом.

По логике на мандат вправе рассчитывать бывший статс-секретарь Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции Закир Шарапов. Однако в секретариате РАЖ говорят, что он вышел из списка по собственному желанию. И следующие за ним 5 человек также исключены из претендентов на депутатство. При этом в Центризбиркоме подчеркнули, что официального заявления от Шарапова о выходе из списка не получали.

Кровавые выходные. Серия смертельных аварий произошла в Кыргызстане в минувшие выходные. Накануне вечером в Канте по вине мужчины, севшего за руль в нетрезвом состоянии, случилась трагедия. Volkswagen Golf прямо на "зебре" сбил семью, переходившую дорогу. 6-летняя девочка и ее тетя от полученных ранений скончались. Мать и отец погибшего ребенка получили травмы, но от госпитализации отказались. Экспертиза, результаты которой стали известны сегодня, подтвердила первоначальные подозрения о том, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне вечером в селе Кызыл-Суу Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области столкнулись "Нива" и "Жигули". Как сообщили в МЧС, 29-летний водитель внедорожника скончался на месте, находившиеся, во втором автомобиле отделались легкими травмами. И еще одна страшная авария произошла уже сегодня в 7 часов утра на трассе Балыкчы - Ананьево – Каракол. Водитель BMW потерял управление, и машина, съехав с дороги, на большой скорости врезалась в дерево. Погибли три человека. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

План Исакова. Правительством разработан комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах. Программа состоит более чем из ста пунктов, реализация которых, как считают в правительстве, позволит снизить количество ДТП и повысить ответственность водителей. В случае срыва намеченного плана, лицам, ответственным за его выполнение, грозит серьезное административное наказание вплоть до увольнения.

Так, по замыслу премьера, уже до конца текущего месяца на наиболее опасных перекрестках и центральных дорогах в Бишкеке и Оше должны быть установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД. Ответственность за выполнение этого распоряжения возложена на мэрии двух крупнейших городов страны и МВД. До конца ноября также планируется создать централизованный электронный банк данных, где будет храниться информация о пострадавших и погибших в ДТП; о машинах, участвовавших в авариях; о нарушителях правил дорожного движения; о выданных водительских удостоверениях и автошколах. Кроме того, до 28 февраля следующего года патрульные машины оборудуют современной техникой, а младших инспекторов обеспечат электронными планшетами с доступом к центральной базе данных.

Массовая драка. Стенка на стенку сошлись две компании молодых людей, отмечавших дни рождения в одном из кафе Сокулука. Под парами спиртного парни начали выяснять отношения друг с другом, началась потасовка, которая переросла в форменное безобразие с участием 20-ти подвыпивших бойцов. Для усмирения дебоширов администрация кафе вызвала наряд милиции.

Пострадали как минимум четыре участника, у одного из них диагностирован перелом руки, у троих были травмы головы. По данным патрульной милиции, зачинщики драки были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В ходе потасовки было разбито около 50 предметов посуды. Так что виновным придется нести ответственность не только за хулиганские действия, но и возмещать причиненный заведению ущерб.

Чрезвычайное происшествие в Ново-Павловке. Железобетонная плита рухнула на жилой дом. Семья собралась за общим столом на торжество, в этот момент раздался сильный грохот и обвалился потолок. 26-летняя девушка скончалась на месте, еще четыре человека, находившиеся в комнате, получили различные ранения.

На жилой дом рухнула тяжелая железобетонная плита, ее поднимал кран, чтобы опустить на строящийся по соседству двухэтажный особняк. По одной из версий, во время проведения монтажных работ оборвался трос, по другим сведениям, плита была некачественной и разломилась на две части и упала на расположенную рядом постройку. Для расследования причин ЧП Госэкотехинспекция создала комиссию, эксперты уже побывали на месте и по итогам проделанной работы должны представить подробный отчет.

Нужна победа. Завтра сборная Кыргызстана по футболу в рамках отборочного турнира на Кубок Азии проведет выездную встречу против команды Макао. Результат крайне важен для нашей команды с точки зрения возможного расклада в борьбе за первые два места. Нам нужны полновесные три очка, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Тем более что нет полной ясности о санкциях, которые могут быть применены к сборной Кыргызстана после отмены матча с Мьянмой из-за угрозы провокаций и беспорядков. Мы все еще надеемся на переигровку, но какое решение будет принято в итоге, пока не знает никто.

Тренер Александр Крестинин готовит сборную Кыргызстана к серьезному противостоянию, где будет решаться очень многое. По классу наша команда значительно превосходит соперников, но Макао, во-первых, будет играть дома при поддержке своих болельщиков, во-вторых, будет стараться прервать крайне неудачную для себя серию из нескольких поражений подряд. Встреча начнется 14 ноября в 17.30 по бишкекскому времени.