Кыргызстан и Япония обсуждили запуск прямых авиарейсов и развитие туризма

Кыргызстан усилит присутствие на турмаркете Японии и проработает запуск прямого авиасообщения между странами. Эти вопросы обсудил директор Государственного агентства по развитию туризма при Кабмине КР Эдуард Кубатов в рамках международной выставки Tourism Expo Japan в Токио.

На полях экспозиции глава ведомства провёл переговоры с руководством Японской ассоциации туристических агентств (JATA) - Юдзи Харой и Тадаши Шимурой.

Стороны подвели итоги работы в рамках Меморандума о сотрудничестве и положительно оценили инфотуры, организованные для японских туроператоров в Кыргызстане в 2025–2026 годах. Участники переговоров договорились расширить практику ознакомительных поездок, задействовать новые B2B-инструменты, а также проработать стратегический вопрос открытия прямого авиасообщения.

Кыргызстан выставляет национальный стенд на Tourism Expo Japan уже пятый год подряд, и интерес к республике среди японских туроператоров стабильно растёт. В завершение встречи Эдуард Кубатов пригласил японских партнёров на официальное открытие горнолыжного курорта "Ала-Тоо Резорт", запланированное на 1 декабря 2026 года.