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Минсельхоз предлагает узаконить за собой контроль за штрафами на алкоголь

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Гулиза Авазова

Сегодня, 15 ноября, на заседании депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели поправки в Кодекс КР об административной ответственности.

Отметим, в ноябре прошлого года правительство своим постановлением передало функции налоговой службы по государственному регулированию и контролю за производством и/или оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Также ведомство получило функции по лицензированию производства и оборота этилового спирта, производства и оборота (хранение в целях производства или реализации, оптовая и розничная реализация) алкогольной продукции, декларированию объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В связи с этим Минсельхоз предлагает узаконить за ним данный контроль с внесением изменений в Кодекс об административной ответственности.

Депутат Дастан Бекешев снова поднял вопрос о том, что целый год никто не налагал штрафы в сфере контроля за алкогольной продукцией.

В Министерстве сельского хозяйства ответили, что постановление не дает права налагать штрафы, для этого нужно узаконить поправки в кодекс.

Отметим, этот вопрос был снят с повестки дня на прошлой неделе из-за отсутствия министра.

После обсуждения этот вопрос депутаты отправили на голосование в первом чтении.

URL: http://www.vb.kg/369630
Теги:
алкоголь, парламент, ГНС
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