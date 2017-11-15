Ты, кыргызская дорога, семь загибов на версту. Какое качество дорог в КР?

Были такие дороги в том же Бишкеке, которые с советских времен не делались, как была разбита так и ездили, за последние 6 лет в корне все изменилось и это заслуга новой власти. А те кто ворует деньги с дорог, то его рано или поздно посадят, ждите.
По линии Управления капитального строительства мэрии Бишкека сейчас в столице ведутся ремонтно-дорожные работы на 16 улицах протяженностью 43 километра. По шести улицам уложен асфальт, проведена ирригация, установлено освещение, сообщили "ВБ" в пресс-службе муниципалитета.
Одновременный ремонт нескольких магистралей создал определенные трудности для автовладельцев Кыргызстана. Это и заторы из-за ремонтных работ, и вынужденный поиск альтернативных маршрутов при движении из точки А в точку Б. Тем не менее некоторые горожане согласны терпеть временные неудобства в надежде на прокладку качественного дорожного покрытия.
Другие бишкекчане считают, что качество дорог, несмотря на усилия мэрии, оставляет желать лучшего, а новые асфальтовые полотна прослужат недолго. Уж так заведено и к этому привыкли, жалуется один из автовладельцев.
Некоторый процент опрошенных водителей оценивает качество дорог в Бишкеке на твердую "пятерку".