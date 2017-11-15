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Ты, кыргызская дорога, семь загибов на версту. Какое качество дорог в КР?

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Алексей Тимаев

По линии Управления капитального строительства мэрии Бишкека сейчас в столице ведутся ремонтно-дорожные работы на 16 улицах протяженностью 43 километра. По шести улицам уложен асфальт, проведена ирригация, установлено освещение, сообщили "ВБ" в пресс-службе муниципалитета.

Одновременный ремонт нескольких магистралей создал определенные трудности для автовладельцев Кыргызстана. Это и заторы из-за ремонтных работ, и вынужденный поиск альтернативных маршрутов при движении из точки А в точку Б. Тем не менее некоторые горожане согласны терпеть временные неудобства в надежде на прокладку качественного дорожного покрытия.

Другие бишкекчане считают, что качество дорог, несмотря на усилия мэрии, оставляет желать лучшего, а новые асфальтовые полотна прослужат недолго. Уж так заведено и к этому привыкли, жалуется один из автовладельцев.

Некоторый процент опрошенных водителей оценивает качество дорог в Бишкеке на твердую "пятерку".

URL: http://www.vb.kg/369631
Теги:
дороги, ремонт, мэрия
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Комментарии
Дениза Токоева
15.11.2017, 14:06
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Были такие дороги в том же Бишкеке, которые с советских времен не делались, как была разбита так и ездили, за последние 6 лет в корне все изменилось и это заслуга новой власти. А те кто ворует деньги с дорог, то его рано или поздно посадят, ждите. 

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Jen Jelaous
15.11.2017, 14:17
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Бесит, что сначала делают дороги, а потом через полгода приходят с теплосетей и их вскрывают менять трубы. Затем появляются уродские заплатки. Посмотрите на жукейку классно сделали, но опять раскопали! Вредительство.

А так дорог новых стало много и ситуация в корне изменилась, прочитал сегодня на акипрессе:

"В 2015 году была завершена реабилитация дорогиБишкек-Балыкчи. Удалось обновить почти 180 км асфальтового покрытия.  Двухполосная трасса расширилась до четырех. Реконструкция трассы в Боомском

ущелье помогла сократить количество ДТП и предотвратить ранее частые – «лобовые столкновения».  В том же году вКыргызстане стартовал новый проект – по реконструкции дороги Балыкчи-Корумду. Реализация альтернативной  дороги«Север-Юг»  - 2014 год. Длинаавтомобильной дороги, которая соединит Иссык-Кульскую область (от города Балыкчи) и Джалал-Абадскую области, равняется 433 километрам. В отличие от

существующей дороги Бишкек-Ош, водителям, двигающимся по альтернативной трассе, не придется преодолевать сложные высокогорные испытания. Планируется, что строительство новой трассы завершится уже в 2018 году. С 2012 по 2016  в Кыргызстане былоотремонтировано\реконструировано  более 2600 км автомобильных дорог. Уточняется, что с 2010-го по 2015-й в столице построено и реконструировано 143,8 километра дорог. В 2017 году, будучи ещё премьер-министром Соронбай Жээнбеков сообщил журналистам: «- За 24 года после обретения Кыргызской Республикой независимости было отремонтировано около 100

км дорог в Бишкеке. А за последний год были реконструированы 136 км автодорог столицы» "

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