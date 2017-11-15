Ты, кыргызская дорога, семь загибов на версту. Какое качество дорог в КР?

Бесит, что сначала делают дороги, а потом через полгода приходят с теплосетей и их вскрывают менять трубы. Затем появляются уродские заплатки. Посмотрите на жукейку классно сделали, но опять раскопали! Вредительство.

А так дорог новых стало много и ситуация в корне изменилась, прочитал сегодня на акипрессе:

"В 2015 году была завершена реабилитация дорогиБишкек-Балыкчи. Удалось обновить почти 180 км асфальтового покрытия. Двухполосная трасса расширилась до четырех. Реконструкция трассы в Боомском

ущелье помогла сократить количество ДТП и предотвратить ранее частые – «лобовые столкновения». В том же году вКыргызстане стартовал новый проект – по реконструкции дороги Балыкчи-Корумду. Реализация альтернативной дороги«Север-Юг» - 2014 год. Длинаавтомобильной дороги, которая соединит Иссык-Кульскую область (от города Балыкчи) и Джалал-Абадскую области, равняется 433 километрам. В отличие от

существующей дороги Бишкек-Ош, водителям, двигающимся по альтернативной трассе, не придется преодолевать сложные высокогорные испытания. Планируется, что строительство новой трассы завершится уже в 2018 году. С 2012 по 2016 в Кыргызстане былоотремонтировано\реконструировано более 2600 км автомобильных дорог. Уточняется, что с 2010-го по 2015-й в столице построено и реконструировано 143,8 километра дорог. В 2017 году, будучи ещё премьер-министром Соронбай Жээнбеков сообщил журналистам: «- За 24 года после обретения Кыргызской Республикой независимости было отремонтировано около 100

км дорог в Бишкеке. А за последний год были реконструированы 136 км автодорог столицы» "